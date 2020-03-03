"Город пахнет, как морг". На что похожа эпидемия коронавируса в Иране

Медперсоналу запрещают надевать маски, а верующие лижут решетку мечети

Динамику распространения коронавируса в Иране называют пугающей. С середины февраля, когда стали поступать первые данные о заразившихся, иранское правительство старалось преуменьшить масштабы, а сам коронавирус называли "западной пропагандой". Города, где были зафиксированные вспышки заболевания сразу не были закрыты на карантин. Средства защиты уже традиционно исчезли из аптек, а религиозные лидеры пространно говорили о том, что "Аллах поможет справиться с вирусом".

Сейчас оппозиционные журналисты обвиняют власти в Ирана в замалчивании фактов и сокрытии информации. А город Кум который негласно считается первым местом вспышки коронавируса в Иране, обильно заливают дезинфицирующей жидкостью. Одна из жительниц, учительница по имени Зиба Реза написала, что "город пахнет кладбищем и моргом". Фокус собрал все факты, демонстрирующие динамику развития коронавируса в одной из самых закрытых и религиозных стран исламского мира.

Первое официальное подтверждение о заболевших коронавирусом в Иране появилось 19 февраля в Twitter главы отдела по связям с общественностью иранского Минздрава Киануша Джаханпура. Он отметил, что оба заболевших были из горда Кум, священного для шиитов города, расположенного в ста километрах от Тегерана, и еще несколько пациентов с подозрением на COVID-19 сдают анализы. Позже оказалось, что оба заболевших скончались из-за преклонного возраста и осложнений. На следующий день появилось сообщение еще о двух заболевших в Куме и одном заразившемся в Араке.

В ответ на обвинения о сокрытии информации и динамики распространения коронавируса, власти заявили, что диагностика занимает время, а беспочвенно поднимать панику они не будут. Надо отметить, что 16 февраля Киануш разразился стихотворным постом, в котором призывал коронавирус не приходить в Иран, а днем ранее настаивал, что в Иране нет случаев возникновения коронавируса и любая информация об этом является лживой.

Работник аэропорта в Тегеране, потерявший сознание на взлетно-посадочной полосе

21 февраля сообщалось уже о пяти погибших от коронавируса и семи заразившихся. Прозвучала информация о том, что большинство заразившихся были из провинции Кум, или незадолго до этого вернулись оттуда.

Из-за недостатка медицинских масок, люди делают средства защиты из подручных средств. Снимки сделаны в Куме и Тегеране.

24 февраля официально сообщалось уже о 16 умерших и 95 заразившихся. Причем одним из заразившихся оказался замминистра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи.

Ирадж Харирчи во время пресс-конференции после которой у него диагностировали коронавирус

Количество смертей было отмечено, как самое высокое за границами Китая. А один из членов иранского парламента анонимно заявил, что в городе Кум уже насчитывается полсотни умерших от коронавируса и официальные цифры занижены. Были закрыты школы, университеты, культурные центры в 14 провинциях. А власти выдвинули предположение, что коронавирусом иранцы могли заразиться от китайских рабочих, которые работали на стройках в Куме. Ирак, Саудовская Аравия и Кувейт отметили авиарейсы в Иран. В Аравии также отметили, что не будут принимать паломников из Ирана.

26 февраля количество заразившихся выросло до 139, а количество погибших – до 19 человек. Президент Хассан Рухани заявил, что карантин в городах вводится не будет, а коронавирус – это "оружие в руках врагов Ирана" и "пропаганда против страны".

Но уже 27 февраля жителей Ирана попросили избегать мест скопления людей, не ходить на пятничные молитвы, не совершать паломничеств, не посещать святыни, кинотеатры и рестораны. Но верующих это не остановило. Они продолжили посещать святыни в Куме и собираться на молитву.

Дезинфекция транспорта и банкоматов в Иране

28 февраля количество заразившихся выросло до 388 человек. Официально. Но в соцсетях люди продолжают настаивать, что это количество намного больше. Несмотря на призывы ограничить посещение религиозных святынь, люди продолжили паломничества. Одним из таких мест стал мавзолей Фатимы аль-Маасуми, дочери седьмого шиитского имама. Люди верят, что, облизав или поцеловав серебряную решетку, которой окружена гробница, они излечатся от болезней. Так что вести о коронавирусе не оттолкнули их от этой идеи, а, напротив, подстегнули. Видео религиозных лидеров, облизывающих решетку в городе, который стал эпицентром вспышки коронавируса в Иране, облетело весь мир. "Чему быть – того не миновать", - говорит мужчина на видео. – Фатима нас защитит". Сейчас мавзолей активно дезинфицируют, когда стало ясно, что поток паломников не иссякнет.

29 февраля Киануш сообщил, что пять человек вылечились и отметил положительную динамику. И в этот же день группа неизвестных забросала клинику в Аббасе, в которой содержались зараженные, бутылками с зажигательной смесью. Всех инфицированных перевезли в другое место, пожар загасили, а поджигателей так и не нашли.

А медбрат из Исфахана написал пост в котором подтвердил, что заболел коронавирусом и заявил, что руководство больницы забрало у медперсонала медицинские маски и запретило ими пользоваться, пока не подтвердится хотя бы один случай заболевания. А если кто-то ослушается – то за этим последуют санкции. Сейчас мужчина находится в карантине и идет на поправку.

Брошенная машина скорой, на которой доставляли больных коронавирусом в госпиталь

1 марта в Иране было зафиксировано 205 новых случаев заболевания коронавирусом, причем это было зафиксировано за 24 часа. Таким образом количество заболевших составило почти шестьсот, а количество погибших – 52 человека. Азербайджан закрыл границу с Ираном, Турция отменила авиасообщение. На следующий день скончался первый высокопоставленный чиновник - член Совета по целесообразности (совещательный орган при высшем руководителе Ирана), депутат иранского парламента двух созывов Мохаммад Мирмохаммади.

3 марта в Иране, по официальным данным, насчитывается 2 336 случаев заражения болезнью, а число смертей от коронавируса достигло 77 человек. 435 человек - выздоровели. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Ирана Алиреза Раиси. "Гилян, Кум и Тегеран находятся на первых местах заражения коронавирусом. Хотя тенденция к заболеванию в Куме уже стабильна, в этих трех провинциях наблюдается больше случаев заболевания", - указал он. А лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи посадил дерево и призвал иранцев следовать инструкциям властей в отношении профилактики и предотвращения коронавируса и отдельно отметил, что "иранские официальные лица сообщали все новости о коронавирусе с честностью, уверенность и прозрачностью", но вот в других странах данные, конечно, скрывали.

Мужчина дезинфицирует мавзолей Фатимы аль-Маасуми в Куме. На заднем плане верующие целуют решетку, которой окружена гробница

В то же время появилось видео из морга одной из больниц города Кум, автор которого утверждает, что умерших от коронавируса – десятки. И цифры, которые называет правительство никак нельзя назвать достоверными.

Местные жители постят в соцсетях видео, на которых люди теряют сознание на улицах и утверждают, что коронавирус распространяется куда интенсивней, нежели сообщает правительство. Также они пишут, что смертность высока и среди медперсонала, которому до недавнего времени запрещали надевать медицинские маски и какие-либо средства защиты, чтобы создать иллюзию того, что коронавирус не так опасен, как пишут западные СМИ. Упоминается два случая – 28-летний медбрат из госпиталя в Тегеране и 25-летняя медсестра в Лахиджане.

Сейчас вирус подтвержден у 23 депутатов иранского парламента. Иран уже получил гуманитарную помощь от Китая и попросил помощи у России, однако о масштабном карантине речь так и не идет.

Зато, по последним данным из Ирана, были мобилизированы 300 тыс. соолдат и добровольцев, которые будут проверять дома один за одним в городах и деревнях, выявляя зараженных коронавирусом. А дезинфицировать улицы будут из водометов и с дронов.

Впрочем, попытки остановить распространение коронавируса мойкой улиц уже предпринимались. Для этого использовали пожарные машины.

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