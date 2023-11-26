Аятолла повышает ставки. Как Иран планирует защитить боевиков ХАМАС и не нарваться на ответ США

Война в Израиле показала, что, несмотря на разнообразие негосударственных группировок, все они способны объединяться для достижения общих целей. Сейчас в Тегеране обсуждается, как действовать, чтобы повышать градус эскалации, но при этом не привлекать к боевым действиям США.

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"Мы целуем лбы и руки проницательных и дальновидных планировщиков и мужественной палестинской молодежи". 10 октября верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил свою недвусмысленную поддержку нападения ХАМАСа на Израиль. При этом он поспешил опровергнуть причастность Ирана, заявив: "Те, кто приписывает действия палестинцев посторонним, не понимают палестинский народ. Они недооценивают его".

Высказывания Хаменеи как нельзя лучше отражают позицию Ирана по отношению к войне в Газе в течение последнего месяца: поддержка палестинского "сопротивления" Израилю при одновременном подчеркивании самостоятельности ХАМАСа и других "движений сопротивления". Действительно, ни американские, ни израильские власти пока не нашли никаких конкретных доказательств прямой причастности Ирана к теракту. Однако широко известна масштабная военная, экономическая и политическая поддержка ХАМАСа со стороны Ирана.

Фокус перевел статью Хамидрезы Азизи о том, как Иран планирует защитить боевиков ХАМАС.

В то же время Хаменеи и другие иранские официальные лица предупреждают Израиль и его союзников о том, что их действия в Газе могут спровоцировать эскалацию конфликта. На этом фоне уже активизировались боевые действия между Израилем и "Хезболлой" на ливанской границе, а также ракетные удары по оккупированным Израилем Голанским высотам с сирийских территорий. Тем временем поддерживаемые Ираном боевики в Ираке активизировали свои действия против американских объектов. Менее чем за месяц, с 17 октября по 13 ноября, было зафиксировано 52 инцидента, направленных против американских объектов в обеих странах. Наконец, поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы в Йемене также заявили о своем участии в конфликте, нанося ракетные и дроновые удары по южной части Израиля.

Поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы в Йемене также заявили о своем участии в конфликте, нанося ракетные и дроновые удары по южной части Израиля Фото: Скрин видео

Оценивание риска эскалации по оси сопротивления требует понимания ее внутренней динамики. Появляется все больше оснований полагать, что "ось" трансформировалась в сплоченную сеть альянсов, балансирующую между автономными действиями и стратегической координацией для укрепления коллективной позиции участников. Ее члены создали гибкую командную сеть, позволяющую динамично распределять роли. Теперь они пытаются использовать эту сеть для сохранения военного потенциала ХАМАСа, избегая при этом прямой конфронтации с США. Однако остается открытым вопрос, сможет ли даже сплоченная и хорошо синхронизированная ось справиться с этой непростой задачей.

Объединение театров: от идеи к реальности

Традиционно иранское руководство подчеркивает важность сплоченности и единства внутри оси. Ярким примером этого является призыв Хаменеи на встрече с высокопоставленными представителями ХАМАСа в июне 2023 года к "большему единству и координации между группами сопротивления". Он подчеркнул центральную роль Газы в сопротивлении, но одновременно указал на необходимость укрепления фронта на Западном берегу. Медиа-каналы и сайты, связанные с Корпусом стражей исламской революции, также начали описывать возможность "войны на много фронтов" против Израиля. Основными театрами конфликта станут как Газа, так и Западный берег реки Иордан, но при дополнительной поддержке других поддерживаемых Ираном группировок в регионе.

Примерно за месяц до инициированного ХАМАСом нападения, 10 сентября, генерал-майор Аббас Нилфорушан, заместитель начальника оперативного отдела Революционной гвардии, рассказал о существовании "интегрированной сети командования и управления на фронте сопротивления". Хотя существование этой сети не было охарактеризовано как что-то новое, оно стало первым случаем, когда иранский военный чиновник такого ранга открыто призвал идти дальше по пути, названному "объединением театров".

С точки зрения иранских военных экспертов и аналитиков в области безопасности, последний конфликт в Газе стал испытанием для реализации плана объединения театров

В стратегическом дискурсе Исламской Республики и ее союзников под этой стратегией понимается кампания подготовительных и синхронизированных действий, направленных на борьбу с Израилем и подчеркивающих многофронтовой потенциал Ирана. Она направлена на усиление оперативной координации между негосударственными боевыми группировками в рамках "оси сопротивления" и расширение поля боя для окружения Израиля. Стратегия предусматривает противодействие израильской "Межвоенной компании" и разработана под влиянием боев 2021 года в Саиф аль-Кудсе. Кампания предусматривает четыре основных фронта:

сектор Газа (южный фронт);

Западный берег реки Иордан (центральный фронт вблизи крупных израильских городов);

южный Ливан (северный фронт);

опирающийся на ливанскую "Хезболлу", и Голанские высоты (восточный и северо-восточный фронты), также управляемые "Хезболлой".

С точки зрения иранских военных экспертов и аналитиков в области безопасности, последний конфликт в Газе стал испытанием для реализации плана объединения театров. Важнейшим элементом этой работы является "объединенный оперативный штаб" оси, созданный после смерти генерал-майора Касема Солеймани. При жизни Солеймани осуществлял всеобъемлющий контроль над осью в рамках четкой иерархической структуры. Его уход из жизни первоначально привел к децентрализации внутри оси. Однако для обеспечения постоянной координации действий "Силы Кудс" совместно с "Хезболлой" постепенно создали совместный оперативный штаб. Последующие события показали возросшую роль "Хезболлы" в вербовке, обучении и руководстве поддерживаемыми Ираном вооруженными формированиями в Сирии, а также заметную роль Насраллы в посредничестве между различными шиитскими группировками в Ираке. Это укрепило его центральную позицию в руководстве операциями группировок "оси сопротивления". Некоторые даже считают, что влияние Насраллы теперь может затмить влияние генерал-майора Эсмаила Каани, который в настоящее время возглавляет "Силы Кудс".

Этот объединенный оперативный штаб состоит из трех оперативных эшелонов. Основополагающий эшелон – палестинские территории, где действуют поддерживаемые Ираном палестинские группировки, прежде всего ХАМАС и "Исламский джихад". В январе 2021 года эти группировки продемонстрировали свою координацию в ходе военных учений под названием "Рукн аш-Шадид". Второй уровень – "Хезболла", которая отвечает за взаимодействие с палестинскими группировками, а также выполняет более широкую задачу по совместному управлению всей структурой. Третий уровень включает в себя поддерживаемые Ираном военизированные формирования в Сирии, Ираке и Йемене.

О точной структуре объединенного оперативного штаба информации мало. Однако считается, что Каани и Насралла осуществляют совместное руководство этим центром, в рамках которого регулярно проводятся встречи с представителями палестинских, иракских и йеменских группировок, поддерживаемых Ираном. Хотя основным местом проведения таких встреч является Бейрут, в последние недели появились сообщения о том, что Каани участвует в координационных совещаниях и в Сирии. В рамках более широкой структуры командования "оси сопротивления" существуют также как минимум два местных оперативных штаба. Один из них ориентирован на палестинские военизированные формирования, основу которых составляют ХАМАС и "Исламский джихад". Другой включает в себя шиитские военизированные формирования в Ираке, известные под общим названием "Исламское сопротивление в Ираке", которое недавно взяло на себя ответственность за атаки на американские объекты в Ираке и Сирии.

Сдерживание в условиях войны: как работает ось на местах

Действия и реакции поддерживаемых Ираном вооруженных формирований во время войны в Газе показывают, как эта структура работает на практике. Объединенный штаб придерживается таких принципов, как сдерживание путем ограниченных боевых действий, двусмысленность ответных мер, коллективные действия в критические периоды безопасности и распределение задач в зависимости от угроз. Несмотря на относительную оперативную самостоятельность, группировки, составляющие ось сопротивления, могут объединяться в чрезвычайных ситуациях, применяя принципы "двусмысленности" и "распределения рисков". Такая стратегическая позиция позволяет открывать новые фронты боевых действий против Израиля, повышая тем самым потенциал сдерживания сети.

Несмотря на относительную оперативную самостоятельность, группировки, составляющие ось сопротивления, могут объединяться в чрезвычайных ситуациях, применяя принципы "двусмысленности" и "распределения рисков"

Палестинские военизированные формирования, прежде всего ХАМАС и "Исламский джихад", находятся на передовой и ведут прямую борьбу с Израилем. Вопреки некоторым предположениям, между этими группировками существует очевидная координация. В то время как Газа остается основным полем боя, Западный берег реки Иордан также должен был стать частью этого фронта, однако поддерживаемые Ираном военизированные формирования все еще имеют там ограниченное влияние. Поскольку Иран, не имея опорного пункта на Западном берегу, не хотел бы вступать в конфликт с Израилем, это еще раз подтверждает мысль о том, что недавние атаки ХАМАСа могли быть односторонним решением.

С начала конфликта ливанская "Хезболла" предприняла оперативные действия, чтобы ослабить давление на ХАМАС и "Исламский джихад". В этом контексте южный Ливан и юг Сирии действуют как единый фронт под командованием "Хезболлы". Частые ракетные обстрелы из этих регионов направлены на то, чтобы отвлечь внимание Израиля на север и помешать его усилиям по борьбе с ХАМАСа в Газе. Лидер "Хезболлы" Хасан Насралла подробно изложил эту стратегию в своей речи 2 ноября, подчеркнув роль этого фронта в поддержке палестинских ополченцев.

Другой слой иранской стратегии охватывает шиитские военизированные формирования в Ираке, восточной Сирии и Йемене. Несмотря на то, что обе эти структуры иногда выступают с прямыми нападками на Израиль, в их риторике главным противником называются Соединенные Штаты. Такая позиция стратегически направлена на то, чтобы удержать США от ответных действий против Ирана в случае прямого конфликта с Израилем.

В Иране обсуждается возможность того, что Израиль может спровоцировать Тегеран на прямую конфронтацию. Есть понимание того, что в этом случае Соединенные Штаты полностью поддержат Израиль. Для Исламской Республики столкновение с Америкой представляет собой экзистенциальную угрозу, от которой она стремится уклониться. Кроме того, если "Хезболла" пойдет на эскалацию против Израиля и окажет помощь ХАМАС, существует вероятность вмешательства Соединенных Штатов. Исламская Республика опасается каких-либо значительных действий США против "Хезболлы", поскольку это может поставить под удар ее важнейшего регионального союзника.

Если "Хезболла" пойдет на эскалацию против Израиля и окажет помощь ХАМАС, существует вероятность вмешательства Соединенных Штатов Фото: IDF

Одним словом, координация действий с другими региональными военизированными формированиями призвана сдерживать США. Повышая ставки американского вмешательства в дела региона, Иран надеется, что ему удастся заставить американскую администрацию заставить Израиль пересмотреть свою позицию в отношении ХАМАС. Между тем периодические атаки группировок из Ирака и Йемена служат напоминанием об их способности к эскалации. Наконец, риторика Ирана и "Хезболлы" направлена на усиление этого сдерживания. Насралла и Хаменеи сделали заявления, свидетельствующие о том, что они готовы к конфликту с США, хотя предпочитают его избегать. Насралла предупредил, что в случае обострения конфликта в Газе объектами нападения могут стать американские военно-морские силы и региональные базы. В то же время Хаменеи назвал США "бесспорным пособником сионистских преступлений", косвенно предупредив Вашингтон о возможных последствиях поддержки Израиля.

Заключение

Последствия атаки ХАМАСа продемонстрировали способность оси объединять независимые операции со стратегической синхронизацией. Это делает ее многогранной и грозной структурой. С оперативной точки зрения, объединенный оперативный штаб или интегрированная командная сеть эффективно разработали многоуровневую структуру для членов оси. Несмотря на то что первоначальные оперативные роли заранее определены, распределение задач на местах остается динамичным и корректируется в зависимости от постоянно меняющихся условий военного времени. Это позволяет предположить наличие последовательного механизма оценки масштабов вмешательства для каждой фракции.

В конечном итоге для "оси сопротивления" приоритетом является предотвращение любого потенциального участия США Фото: US Navy

В конечном итоге для "оси сопротивления" приоритетом является предотвращение любого потенциального участия США. Оптимальным исходом для Ирана и его союзников было бы ограничение конфликта с целью сдерживания наземных операций Израиля и сохранения военного потенциала ХАМАСа. Эта стратегия основана на сохранении стратегической двусмысленности и постоянном противодействии Израилю на различных направлениях. "Хезболла" и, в меньшей степени, иракские и хуситские партнеры в настоящее время ставят это противостояние во главу угла.

Однако, несмотря на их позиционирование, нет уверенности в том, что "Хезболла" и другие группировки оси пойдут на эскалацию, если ХАМАСу будет нанесен существенный ущерб. Сдерживание – рискованное мероприятие, и существует противоречие между угрозой эскалации для оказания помощи ХАМАСу и избежанием прямого конфликта с США. По мере того как Израиль продолжает ослаблять ХАМАС, некоторые высокопоставленные члены этой группировки выражают надежду на усиление поддержки со стороны "Хезболлы" и Ирана. В Иране, как, например, бывший министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф, раздаются голоса, предупреждающие о том, что Иран может быть втянут в войну ради палестинцев. "Хезболла" также, по-видимому, опасается втягивать Ливан в полномасштабную войну, которая может привести к внутренней реакции. Тегеран, со своей стороны, также не хочет рисковать своим главным союзником в Ливане, вступая в прямую конфронтацию с США.

В настоящее время члены оси, похоже, тянут время, рассчитывая, что растущее неодобрение израильской кампании в Газе в мире вынудит Израиль прекратить огонь, не подорвав при этом полностью ХАМАС. Если же эта стратегия окажется неудачной, то, скорее всего, члены оси планируют постепенную эскалацию, избегая полномасштабного наступления или открытого объявления войны "Хезболле". Поэтапная эскалация может служить для оценки реакции другой стороны, сохраняя при этом возможность перестроиться и избежать неуправляемого кризиса. Но даже такой подход не исключает возможности опасного просчета в критический момент.

Об авторе

Хамидреза Азизи – гостевой научный сотрудник Германского института международных отношений и безопасности в Берлине и нерезидентный научный сотрудник Ближневосточного совета по глобальным вопросам в Дохе. Азизи получил степень доктора в области региональных исследований в Тегеранском университете. Он был доцентом кафедры региональных исследований в Университете Шахид Бехешти (2016-20 гг.) и приглашенным преподавателем кафедры региональных исследований Тегеранского университета (2016-18 гг.).