Обрушение карантинного отеля в Китае: количество погибших выросло до 10
В Китае выросло число погибших во время обрушения отеля, в котором находились люди с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает ВВС.
Так, количество жертв обрушения здания выросло до 10 человек, а еще 23 человека пока считаются пропавшими без вести.
Сотрудники спасательных служб до сих пор разбирают завалы, под которыми все еще остаются люди. Из-под обломков здания уже достали 48 человек, всех уцелевших доставили в больницу.
Отмечается, что на момент обрушения здания внутри находился 71 человек, из которых 58 находили на карантине из-за вируса.
На данным момент пока неизвестно, что послужило причиной произошедшего.
Местные власти сообщают, что к китайскому Новому году, который отмечается 12 февраля, первый этаж здания был отремонтирован. Владелец здания был вызван полицией на место происшествия.
Сам отель был открыт в 2018 году, в нем было 80 номеров.
Инцидент произошел в китайском городе Цюаньчжоу, провинции Фуцзянь. Изначально под завалами оказались 70 человек. Людей поместили в отель из-за того, что они контактировали с заразившимися коронавирусом, но сами не имели симптомов.
Как ранее сообщал Фокус:
- По меньшей мере 21 человек заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Grand Princess, который находится у берегов США.
- На борту лайнера находятся 3,5 тысячи человек – граждане 54 стран мира, в том числе и 49 украинцев.
- В целях борьбы с коронавирусом в Италии закрыли на въезд и выезд с 8 марта по 3 апреля всю Ломбардию и еще 14 провинций. Карантин затронул около 16 млн человек.