Обрушение карантинного отеля в Китае: количество погибших выросло до 10

В Китае выросло число погибших во время обрушения отеля, в котором находились люди с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает ВВС.

Так, количество жертв обрушения здания выросло до 10 человек, а еще 23 человека пока считаются пропавшими без вести.

Сотрудники спасательных служб до сих пор разбирают завалы, под которыми все еще остаются люди. Из-под обломков здания уже достали 48 человек, всех уцелевших доставили в больницу.

Отмечается, что на момент обрушения здания внутри находился 71 человек, из которых 58 находили на карантине из-за вируса.

На данным момент пока неизвестно, что послужило причиной произошедшего.

Местные власти сообщают, что к китайскому Новому году, который отмечается 12 февраля, первый этаж здания был отремонтирован. Владелец здания был вызван полицией на место происшествия.

Сам отель был открыт в 2018 году, в нем было 80 номеров.

Инцидент произошел в китайском городе Цюаньчжоу, провинции Фуцзянь. Изначально под завалами оказались 70 человек. Людей поместили в отель из-за того, что они контактировали с заразившимися коронавирусом, но сами не имели симптомов.

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