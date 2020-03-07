В Китае рухнул отель, в котором жили на карантине подозреваемые на заражение коронавирусом
2020-03-07 19:08:12
Информации о погибших и раненых пока не поступало
В результате обрушения отеля Xinjia Express под завалами оказались около 70 человек. Отель использовавшегося для карантина лиц, находившихся в тесном контакте с зараженными коронавирусом. Он обрушился около 19 часов по местному времени, сообщили китайские СМИ.
ЧП произошло в восточной китайской провинции Фуцзянь, в районе Личэн городского округа Цюаньчжоу.
По последним данным, спасено 28 человек. Информации о погибших и раненых пока не поступало.
Причина обрушения также пока неизвестна. В поисково-спасательной операции принимают участие около 150 пожарных и спасателей.
Как ранее сообщал Фокус:
- На фоне распространения коронавируса в больницах Парижа наблюдается массовое воровство защитных масок.
- В связи с распространением коронавируса по миру, Германия и Россия временно запретили вывозить со своих территорий медицинские маски, а также другие средства защиты от инфекции.
- Всемирная организация здравоохранения предупредила о глобальном дефиците средств защиты от коронавируса.
- Главный хирург США Джером Адамс призвал американцев отказаться от ношения медицинских масок, чтобы защитится от коронавируса. По его словам, эффективность масок для предотвращения распространения коронавируса не доказана.
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