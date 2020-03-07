В Китае рухнул отель, в котором жили на карантине подозреваемые на заражение коронавирусом

Информации о погибших и раненых пока не поступало

В результате обрушения отеля Xinjia Express под завалами оказались около 70 человек. Отель использовавшегося для карантина лиц, находившихся в тесном контакте с зараженными коронавирусом. Он обрушился около 19 часов по местному времени, сообщили китайские СМИ.

ЧП произошло в восточной китайской провинции Фуцзянь, в районе Личэн городского округа Цюаньчжоу.

По последним данным, спасено 28 человек. Информации о погибших и раненых пока не поступало.

Причина обрушения также пока неизвестна. В поисково-спасательной операции принимают участие около 150 пожарных и спасателей.

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