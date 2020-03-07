Папа Римский проведет воскресную службу онлайн из-за коронавируса
2020-03-07 15:55:48
Молитва будет транслироваться в прямом эфире Vatican News и на экранах на площади Святого Петра
Папа Римский Франциск проведет следующую воскресную службу 8 марта не на площади Святого Петра, а в формате онлайн-трансляции.
Об этом сообщает пресс-служба Святого Престола.
Причиной такого шага стало распространение нового коронавируса.
"Молитва будет транслироваться в прямом эфире Vatican News и на экранах на площади Святого Петра и распространяться Vatican Media среди средств массовой информации, которые сделают об этом запрос", – сказано в сообщении.
На днях Папа Франциск заболел. В Ватикане назвают его состояние "легким недомоганием".
В этой связи все аудиенции 83-летнего папы римского Франциска отменены, однако, он принял в Ватикане главу УГКЦ архиепископа Святослава Шевчука. Позже, он прошел тест на коронавирус.
Как ранее сообщал Фокус:
- На фоне распространения коронавируса в больницах Парижа наблюдается массовое воровство защитных масок.
- В связи с распространением коронавируса по миру, Германия и Россия временно запретили вывозить со своих территорий медицинские маски, а также другие средства защиты от инфекции.
- Всемирная организация здравоохранения предупредила о глобальном дефиците средств защиты от коронавируса.
- А главный хирург США Джером Адамс призвал американцев отказаться от ношения медицинских масок, чтобы защитится от коронавируса. По его словам, эффективность масок для предотвращения распространения коронавируса не доказана.