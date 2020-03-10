Белый дом: Трамп не проходил тестирование на коронавирус

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп не сдавал анализы на коронавирус. Об этом сообщает Reuters.

"Президент не проходил тестирование на COVID-19, потому что у него не было длительного тесного контакта ни с кем из известных подтвержденных пациентов с COVID-19, и у него нет никаких симптомов", – заявила Гришэм.

"У президента Трампа прекрасное здоровье и за ним постоянно наблюдает врач", – добавила она.

Тем не менее, в США обращают внимание, что на конференции Республиканской партии в конце февраля Трамп встречался с двумя депутатами, которые общались с человеком, у которого был позитивный результат на заражение COVID-19. Такую возможность заражения в Белом доме пока никак не комментируют.

Сам Трамп на вопрос журналистов о произошедшем, ответил, что он лично этим "совершенно не обеспокоен" и не планирует отменять встречи с избирателями.

Как ранее сообщал Фокус:

Конгресс США выделил $8,3 млрд на борьбу с распространением коронавируса и на разработку вакцин от него.