"Сильный сигнал всему Китаю". Си Цзиньпин впервые прибыл в Ухань с начала эпидемии коронавируса
Во вторник, 10 марта, президент Си Цзиньпин посетил Ухань, которая является центром вспышки коронавируса, и сообщил, что Пекин контролирует ситуацию. Об этом сообщает ВВС.
Визит президента в Ухань произошел на фоне самого низкого уровня новых инфицированных, который был зарегистрирован сегодня, всего 19 человек, и все в Ухане. Отдельно сообщается о еще двух новых инфицированных в стране, прибывших из-за рубежа.
Стоит подчеркнуть, что визит Цзиньпина в Ухань был первым с момента начал вспышки в городе. Согласно китайским государственным СМИ, президент прибыл в город для проверки работ по профилактике эпидемии и борьбе с вирусом в провинции.
Аналитики Global Times считают, что визит президента послал "сильный сигнал всей стране и всему миру, что Китай выходит из самого темного момента на фоне вспышки".
Цзиньпин также посетил больницу Хуошеншань, временной медучреждение, которое было построено в Ухане за 10 дней. Во время своего визита в больницу президент узнал о работе учреждения, лечении пациентов и защите медицинских работников, а также о научных исследованиях.
Также президент Китая пообщался с медработниками и пациентами с помощью видеосвязи. Вскоре после начали визита Цзиньпин было официально подтверждено закрытие 14 временных больниц, которые были развернутся в борьбе с коронавирусом.
На данный момент пока неизвестно, как долго президент собирается пробыть в городе.
"Он сейчас здесь, чтобы пожинать плоды. Его присутствие означает, что Коммунистическая партия Китая может объявить победу над коронавирусом в ближайшее время", – говорит профессор Университета Жэньминь Чжан Мин.
Как ранее сообщал Фокус:
- 10 марта, общее число инфицированных коронавирусом COVID-19 достигло 113 358 человек. При этом, на материковый Китай приходится 80 754 случаев инфицирования.
- Италия обогнала Южную Корею и вышла на второе место по заболеваемости и смертности от коронавируса.
- В связи с распространением коронавируса премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о расширении карантинных мер на территорию всей страны.