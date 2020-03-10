В турборежиме. Госдума уже одобрила обнуление президентского срока Путина
Во вторник, 10 марта, Госдума одобрила обнуление президентского срока Владимира Путина, что позволяет ему снова принимать участие в президентских выборах. Об этом сообщают Ведомости.
Поправка была предложена депутатом "Единой России" Валентиной Терешковой, после этого, ее одобрил сам президент, который незамедлительно прибыл на заседание Госдумы. Также он попросил разъяснений у Конституционного суда РФ о законности такой поправки.
Стоит подчеркнуть, что срок нынешних полномочий Путина истекает в 2024 году. Согласно старой редакции Конституции РФ, Путин не имел права больше баллотироваться на пост президента.
Кроме этого, президент РФ заявил, что он не видит необходимости в досрочном прекращении полномочий Госдумы нынешнего созыва в связи с изменением Конституции.
По мнению депутатов, перевыборы президента и парламента необходимы из-за обновления Конституции.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Госдуме РФ предложили обнулить сроки Путину и провести перевыборы парламента. Депутат от "Единой России" Терешкова предложила провести президентские выборы, а Жириновский – парламентские.
- Позже Путин одобрил поправку к Конституции об обнулении своего президентского срока. В случае окончательного одобрения поправки, Путин снова сможет баллотироваться в президенты.
- Также Климкин объяснил, для чего Путин предложил изменить Конституцию РФ. Фактически, это объявление войны Украине, ведь правки в основной закон РФ направлены на расширение "русского мира", считает экс-глава МИД.