В турборежиме. Госдума уже одобрила обнуление президентского срока Путина

Во вторник, 10 марта, Госдума одобрила обнуление президентского срока Владимира Путина, что позволяет ему снова принимать участие в президентских выборах. Об этом сообщают Ведомости.

Поправка была предложена депутатом "Единой России" Валентиной Терешковой, после этого, ее одобрил сам президент, который незамедлительно прибыл на заседание Госдумы. Также он попросил разъяснений у Конституционного суда РФ о законности такой поправки.

Стоит подчеркнуть, что срок нынешних полномочий Путина истекает в 2024 году. Согласно старой редакции Конституции РФ, Путин не имел права больше баллотироваться на пост президента.

Кроме этого, президент РФ заявил, что он не видит необходимости в досрочном прекращении полномочий Госдумы нынешнего созыва в связи с изменением Конституции.

По мнению депутатов, перевыборы президента и парламента необходимы из-за обновления Конституции.

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