"Власть не меняется больше 20 лет". Оппозиция готовит митинг в Москве из-за обнуления сроков Путина
В России несколько оппозиционеров подали заявку на митинг в Москве против обнуления президентского срока Владимира Путина. Об этом сообщает Интерфакс.
Среди подавших заявку Татьяна Усманова из "Открытой России", член "Партии перемен" Мария Кузнецова и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров. Они просят разрешения на проведение протестного митинга 21 марта.
Организаторы митинга утверждают, что поправки в Конституцию РФ готовятся в интересах правящих кругов.
"У страны, где власть не меняется больше 20 лет, нет будущего", – говорится в заявке.
Предполагается, что в митинге примут участие 50 тыс. человек. Время проведения акции с 14:00 до 17:00 на проспекте Сахарова.
"Подали уведомления на 21 и 22 марта. Какую заявку одобрят, на такой день и пойдем", – рассказала Усманова.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Госдуме РФ предложили обнулить сроки Путину и провести перевыборы парламента. Депутат от "Единой России" Терешкова предложила провести президентские выборы, а Жириновский – парламентские.
- Позже Путин одобрил поправку к Конституции об обнулении своего президентского срока. В случае окончательного одобрения поправки, Путин снова сможет баллотироваться в президенты.
- После этого, Госдума также одобрила обнуление президентского срока Путина. Депутаты проголосовали за соответствующую поправку к Конституции.
- И сняла ограничения на число президентских сроков в РФ. Поправка была внесена депутатом-единороссом Валентиной Терешковой.