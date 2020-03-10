"Власть не меняется больше 20 лет". Оппозиция готовит митинг в Москве из-за обнуления сроков Путина

Представители российской оппозиции ожидают 50 тысяч человек на митинге

В России несколько оппозиционеров подали заявку на митинг в Москве против обнуления президентского срока Владимира Путина. Об этом сообщает Интерфакс.

Среди подавших заявку Татьяна Усманова из "Открытой России", член "Партии перемен" Мария Кузнецова и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров. Они просят разрешения на проведение протестного митинга 21 марта.

Организаторы митинга утверждают, что поправки в Конституцию РФ готовятся в интересах правящих кругов.

"У страны, где власть не меняется больше 20 лет, нет будущего", – говорится в заявке.

Предполагается, что в митинге примут участие 50 тыс. человек. Время проведения акции с 14:00 до 17:00 на проспекте Сахарова.

"Подали уведомления на 21 и 22 марта. Какую заявку одобрят, на такой день и пойдем", – рассказала Усманова.

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