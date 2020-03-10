В Италии за сутки от коронавируса умерли 168 человек. Всего – более полутысячи жертв
В Италии число умерших от коронавируса Covid-19 за сутки выросло на 168 человек.
Об этом сообщает Reuters.
Прирост смертельных случаев за день составил 36% – это больше всего с момента появления коронавируса в Италии 21 февраля.
В целом по стране зафиксировали уже 631 летальный случай. По стране зафиксировали уже 10 149 инфицированных коронавирусом. В то же время 1004 людям удалось полностью выздороветь.
Агентство Гражданской Защиты Италии сообщает, что в настоящее время в Ломбардии зарегистрировано 4427 положительных случаев, в Эмилии-Романье – 1417, в Венето – 783, в Пьемонте – 436, в Марке – 260, в Лацио – 260, в Кампании – 126, в Лигурии – 128, в Фриули-Венеции – 110, в Фриули-Венеции – 110 Джулия – 60 на Сицилии – 55 в Апулии – 50 в автономной провинции Тренто – 37 в Абруццо – 37 в Умбрии – 15 в Молизе – 20 в Сардинии – 17 в Валье-д'Аоста – 11 в Калабрии –38 в автономной провинции Больцано и в Базиликате – 7.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на утро 10 марта в Украине зарегистрирован один лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Всего за весь период Центр общественного здоровья получил 40 подозрений о заболевании COVID-19. Сейчас четыре образца еще находятся на стадии исследования.
- Италия обогнала Южную Корею и вышла на второе место по заболеваемости и смертности от коронавируса.
- На фоне ограничительных мер из-за коронавируса по тюрьмам Италии прокатилась волна бунтов.