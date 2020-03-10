В Италии за сутки от коронавируса умерли 168 человек. Всего – более полутысячи жертв

В Италии число умерших от коронавируса Covid-19 за сутки выросло на 168 человек.

Об этом сообщает Reuters.

Прирост смертельных случаев за день составил 36% – это больше всего с момента появления коронавируса в Италии 21 февраля.

В целом по стране зафиксировали уже 631 летальный случай. По стране зафиксировали уже 10 149 инфицированных коронавирусом. В то же время 1004 людям удалось полностью выздороветь.

Агентство Гражданской Защиты Италии сообщает, что в настоящее время в Ломбардии зарегистрировано 4427 положительных случаев, в Эмилии-Романье – 1417, в Венето – 783, в Пьемонте – 436, в Марке – 260, в Лацио – 260, в Кампании – 126, в Лигурии – 128, в Фриули-Венеции – 110, в Фриули-Венеции – 110 Джулия – 60 на Сицилии – 55 в Апулии – 50 в автономной провинции Тренто – 37 в Абруццо – 37 в Умбрии – 15 в Молизе – 20 в Сардинии – 17 в Валье-д'Аоста – 11 в Калабрии –38 в автономной провинции Больцано и в Базиликате – 7.

Как ранее сообщал Фокус: