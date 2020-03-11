Скончались более 4 тыс. человек. Статистика эпидемии коронавируса на 11 марта

По состоянию на 11 марта, в мире зарегистрировано 119 108 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19, из них 4 284 – закончились летальным исходом, выздоровели 65 765 человека.

Об этом сообщается на сайте Gis and Data.

Среди стран Европейского Союза больше всего случаев заражения коронавирусом подтверждено в Италии – 10 149 (умер 691 человек), Франции – 1784, (умерли 33 человека), Испании – 1695 (умерли 35 человек), Германии – 1565 (умерли двое больных).

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на утро 10 марта в Украине зарегистрирован один лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Всего за весь период Центр общественного здоровья получил 40 подозрений о заболевании COVID-19. Сейчас четыре образца еще находятся на стадии исследования.