Суд по крушению MH17: прокуроры обвинили Россию в попытке сорвать расследование

В суде по делу о крушении авиалайнера MH17 голландская прокуратура обвинила Россию в попытке саботировать расследование. Об этом сообщает The Guardian.

По словам прокуратуры Нидерландов, попытки РФ бросили "темну тень" на предстоящее судебное заседания над четырьмя подозреваемыми по делу.

Предварительные слушания начались в Амстердаме в понедельник, 10 марта. Обвинители заявили, что трое россиян и украинец помогли доставить российскую ракетную систему, которая и сбила пассажирский авиалайнер.

"Совокупность всех фактор бросает мрачную тень на это расследование, потому что существуют убедительный доказательства того, что российское правительство стремится помешать расследованию", – заявил прокурор Тейс Бергер.

"Несколько свидетелей в этом расследовании сказали, что они боятся за свою жизнь, если их личности будут раскрыты", – добавил нидерландский прокурор.

Во время первого слушания по делу, в зале суда отсутствовали все четверо подозреваемых. Лишь один из них – гражданин РФ Олег Пулатов поручил адвокату Сабин тен Дошчейт представлять его интересы в суде. Она сообщила, что ее подопечный "не имеет ничего общего" с падением самолета. Адвокат также добавила, что Пулатов пока еще не решил, будет ли он давать показания в суде.

Второй адвокат защиты Будевейн ван Эйк раскритиковал заявление нидерландских прокуроров о том, что Россия пытается саботировать расследование. Он сказал, что на свидетелей по делу могут повлиять слова прокуроров о запугивании.

"Мы сожалеем, что это обсуждалось публично", – добавил адвокат защиты.

В свою очередь, прокуроры заявили, что одному свидетелю по делу уже была предоставлена защита. Его назвали М58 – гражданин РФ, который воевал на стороне боевиков.

Прокурор Деди Воей-цой сказал, что вышеупомянутый М58 помогал охранять пусковую установку во время запуска ракеты, сбившей самолет. Свидетель дал показания о том, что российские военнослужащие и боевики на месте происшествия были "изначально довольны", когда им доложили, что был сбит военно-транспортный самолет.

"Однако, когда первые очевидцы вернулись с места крушения, они сказали, что это был гражданский самолет", – добавляет прокурор.

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