Суд по крушению MH17: прокуроры обвинили Россию в попытке сорвать расследование
2020-03-11 11:56:00
Нидерландские прокуроры говорят о запугивании свидетелей по делу о сбитом самолете
В суде по делу о крушении авиалайнера MH17 голландская прокуратура обвинила Россию в попытке саботировать расследование. Об этом сообщает The Guardian.
По словам прокуратуры Нидерландов, попытки РФ бросили "темну тень" на предстоящее судебное заседания над четырьмя подозреваемыми по делу.
Предварительные слушания начались в Амстердаме в понедельник, 10 марта. Обвинители заявили, что трое россиян и украинец помогли доставить российскую ракетную систему, которая и сбила пассажирский авиалайнер.
"Совокупность всех фактор бросает мрачную тень на это расследование, потому что существуют убедительный доказательства того, что российское правительство стремится помешать расследованию", – заявил прокурор Тейс Бергер.
"Несколько свидетелей в этом расследовании сказали, что они боятся за свою жизнь, если их личности будут раскрыты", – добавил нидерландский прокурор.
Во время первого слушания по делу, в зале суда отсутствовали все четверо подозреваемых. Лишь один из них – гражданин РФ Олег Пулатов поручил адвокату Сабин тен Дошчейт представлять его интересы в суде. Она сообщила, что ее подопечный "не имеет ничего общего" с падением самолета. Адвокат также добавила, что Пулатов пока еще не решил, будет ли он давать показания в суде.
Второй адвокат защиты Будевейн ван Эйк раскритиковал заявление нидерландских прокуроров о том, что Россия пытается саботировать расследование. Он сказал, что на свидетелей по делу могут повлиять слова прокуроров о запугивании.
"Мы сожалеем, что это обсуждалось публично", – добавил адвокат защиты.
В свою очередь, прокуроры заявили, что одному свидетелю по делу уже была предоставлена защита. Его назвали М58 – гражданин РФ, который воевал на стороне боевиков.
Прокурор Деди Воей-цой сказал, что вышеупомянутый М58 помогал охранять пусковую установку во время запуска ракеты, сбившей самолет. Свидетель дал показания о том, что российские военнослужащие и боевики на месте происшествия были "изначально довольны", когда им доложили, что был сбит военно-транспортный самолет.
"Однако, когда первые очевидцы вернулись с места крушения, они сказали, что это был гражданский самолет", – добавляет прокурор.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Нидерландах назвали имена возможных причастных к гибели MH-17. Журналисты телеканала Nieuwsuur рассказали, кто может быть причастен к крушению авиалайнера МН17.
- А в СБУ сообщили о подозрении фигурантам дела MH17. В список вошли те, кого обвинила в произошедшем Объединенная следственная группа по катастрофе MH17.
- Также Bellingcat назвал имена причастных к катастрофе MH17. Расследователи сделали выводы на основе перехваченных разговоров боевиков.
- После этого, МИД РФ резко отреагировал на обвинения в адрес россиян по делу МН17. На Старой площади обвинения назвали "голословными".
- А Украина поприветствовала выводы Международной следственной группы.
- Позже Украина выдала России ключевого свидетеля в деле МН17 "командира ПВО "ДНР" Владимира Цемаха. В обмен российская сторона освободила украинских политзаключенных.
- Недавно Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четверым фигурантам дела по крушению Boeing рейса МН17 на востоке Украины.
- Нидерланды отклонили просьбу Москвы о том, чтобы россиян, подозреваемых в причастности к крушению малазийского Боинга в 2014 году, судили в РФ.
- В работе международной следственной группы, которая занимается расследованием сбития малазийского Боинга на Донбассе летом 2014 года, принимают участие четыре украинских прокурора.