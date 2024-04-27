Громкие взрывы и пожары: в РФ сообщили о массовом налете дронов на Краснодарский край (видео)

Губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что российские силы ПВО якобы смогли "подавить" все БПЛА в Славянском, Северском и Кущевском районах.

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Утром 27 апреля более 10 беспилотников атаковали Краснодарский край России. Задача дронов заключалась в ударах по местным НПЗ. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев у себя в Telegram.

По его словам, российские силы ПВО якобы смогли "подавить" все БПЛА в Славянском, Северском и Кущевском районах Краснодарского края. Он отметил, что пострадавших и серьезных разрушений якобы нет.

Отметим, что Кондратьев обвинил в налете дронов Украину.

"Оперативные службы ликвидируют возгорания в результате падения БПЛА", — написал он.

Взрывы в Краснодарском крае

Также Telegram-канал "ЧП Краснодарского края" сообщил, что жители Славянска-на-Кубани слышали взрывы и звуки работающего мотора в небе. После єтого загорелся местный битумный завод.

Взрывы в Краснодарском крае

Как сообщило российское медиа Astra, Администрация Славянского района Краснодарского края подтвердила атаку БПЛА на местный НПЗ. Всего было 9 атак на резервуарный парк, в результате была повреждена ректификационная колонна.

"На территорию завода в Славянске-на-Кубани произошла атака БПЛА. Всего было 9 атак на резервуарный парк и ректификационную колонну. Благодаря выстроенной системе защиты резервуарный парк не пострадал. Повреждена ректификационная колонна. Возгорание совместными усилиями ответственных служб ликвидировано. Пострадавших нет", — сообщила администрация.

Напомним, 26 апреля в Белгороде обвинили ВСУ в обстрелах города и заявили об ударе РСЗО "Вільха". В Минобороны РФ заявили, что в течение минувшей ночи пресечена попытка украинских войск атаковать объекты на территории России.

Также напомним, что глава Кузбасса обвинил жителей региона в покупке дронов для ВСУ. Губернатор Сергей Цивилев заявил, что многие кузбасовцы якобы, доверяя мошенникам, переводят на украинские счета миллионы рублей.