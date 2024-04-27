Гучні вибухи та пожежі: у РФ повідомили про масовий наліт дронів на Краснодарський край (відео)

Губернатор Веніамін Кондратьєв заявив, що російські сили ППО нібито змогли "придушити" всі БПЛА в Слов'янському, Сіверському та Кущівському районах.

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Вранці 27 квітня понад 10 безпілотників атакували Краснодарський край Росії. Завдання дронів полягало в ударах по місцевих НПЗ. Про це повідомив губернатор Веніамін Кондратьєв у себе в Telegram.

За його словами, російські сили ППО нібито змогли "придушити" всі БПЛА в Слов'янському, Сіверському та Кущевському районах Краснодарського краю. Він зазначив, що постраждалих і серйозних руйнувань нібито немає.

Зазначимо, що Кондратьєв звинуватив у нальоті дронів Україну.

"Оперативні служби ліквідовують загоряння внаслідок падіння БПЛА", — написав він.

Вибухи в Краснодарському краї

Також Telegram-канал "ЧП Краснодарського краю" повідомив, що жителі Слов'янська-на-Кубані чули вибухи і звуки мотора, що працює, у небі. Після цього загорівся місцевий бітумний завод.

Вибухи в Краснодарському краї

Як повідомило російське медіа Astra, Адміністрація Слов'янського району Краснодарського краю підтвердила атаку БПЛА на місцевий НПЗ. Загалом було 9 атак на резервуарний парк, унаслідок чого було пошкоджено ректифікаційну колону.

"На територію заводу в Слов'янську-на-Кубані сталася атака БПЛА. Загалом було 9 атак на резервуарний парк і ректифікаційну колону. Завдяки вибудуваній системі захисту резервуарний парк не постраждав. Пошкоджено ректифікаційну колону. Загоряння спільними зусиллями відповідальних служб ліквідовано. Постраждалих немає", — повідомила адміністрація.

Нагадаємо, 26 квітня в Бєлгороді звинуватили ЗСУ в обстрілі міста і заявили про удар РСЗВ "Вільха". У Міноборони РФ заявили, що протягом минулої ночі припинено спробу українських військ атакувати об'єкти на території Росії.

Також нагадаємо, що глава Кузбасу звинуватив жителів регіону в купівлі дронів для ЗСУ. Губернатор Сергій Цивільов заявив, що багато кузбасівців нібито, довіряючи шахраям, переказують на українські рахунки мільйони рублів.