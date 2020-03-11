Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы. Продюсер выйдет из тюрьмы 90-летним
Американского кинопродюссера Харви Вайнштейна суд приговорил к 23 годам лишения свободы за преступления сексуального характера.
Об этом сообщает The New York Times.
Во время заседания суда в первом ряду вместе сидели все шесть женщин, которые дали показания о сексуальных преступлениях со стороны Вайнштейна.
Перед вынесением приговора две жертвы Вайнштейна дали эмоциональные показания о том ущербе, который он им нанес. Мириам Хейли, которая свидетельствовала о том, что Вайнштейн принудил ее к оральному сексу в 2006 году, сказала, что он навсегда изменил ее жизнь.
"Он разрушил мое доверие, мое тело и мое личное право отрицать сексуальные домагательства", – сказала она.
Вайнштейн в бессвязной речи перед судом заявил, что считает, что его отношения с жертвами были согласованными, и что он "полностью смущен" тем, что с ним произошло.
"У нас могут быть разные истины, но я сожалею о всех вас и всех людях, переживающих подобный кризис", – сказал он.
Как ранее сообщал Фокус:
- Скандал с сексуальными домогательствами в отношении женщин в Голливуде начался в октябре 2017 года. Тогда было опубликовано расследование в газете The New York Times о Вайнштейне, которого обвинили в сексуальных домогательствах десятки женщин, включая известных голливудских актрис, таких как Анжелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Ума Турман и сотрудницы основанных им компаний. Некоторые говорили об изнасилованиях.
- 25 мая 2018 года Харви Вайнштейн сдался полиции в Нью-Йорке. Его сначала арестовали, но потом выпустили на свободу под залог в 1 млн долларов. Помимо выплаты залога, Вайнштейн обязался носить электронный браслет и не покидать пределов штата Нью-Йорк и соседнего Коннектикута.
- В январе 2019 года Федеральный суд Лос-Анджелеса (США) отклонил иск актрисы Эшли Джадд к голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну.
- В конце 2019 года стало известно, что в США более 30 женщинам, обвинившим Харви Вайнштейна в домогательствах, выплатят 25 млн долларов.