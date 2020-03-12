В ЕС возмущены решением Трампа закрыть въезд в США для европейцев
В Евросоюзе недовольны решением президента Дональда Трампа ввести запрет на въезд в США в одностороннем порядке, без консультаций
С соответствующими заявлениями выступили председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Совета ЕС Шарль Мишель, пишет DW.
"Коронавирус – это глобальный кризис, не ограниченный территорией одного континента и требующий сотрудничества, а не односторонних действий", – заявили Фон дер Ляйен и Мишель.
Также они добавили, что сейчас ЕС "действует решительно" и таким образом пытается ограничить распространение вируса.
Сегодня стало известно, что все поездки из Европы в США будут приостановлены на следующие 30 дней. Запрет начнет действовать в пятницу, 13 марта.
Британию, где сейчас зафиксировано 460 случаев заражения короновирусом, эти меры не затронут.
Как ранее сообщил Фокус:
- Конгресс США выделил $8,3 млрд на борьбу с распространением коронавируса и на разработку вакцин от него.
- Президент США Дональд Трамп хочет освободить американцев от налогов на зарплату до конца года для смягчения последствий инфекции COVID-19 в стране.