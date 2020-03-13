Прогноз вирусолога: пандемия коронавируса начнет стихать в июне

Российский вирусолог, руководитель отдела экспериментального моделирования инфекционных заболеваний центра Фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов считает, что ситуация с распространением коронавируса может стабилизироваться к июню – июлю.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Можно прогнозировать, что в мире распространение затихнет к июню - июлю. В Китае пик заболеваемости был пройден еще 2 февраля", – сказал Шестопалов.

Ученый отметил, что, новый вирус в 10-15 раз менее патогенный, чем коронавирусы, вызвавшие эпидемию атипичной пневмонии (SARS) в 2002 - 2003 г.г.

"Эти вирусы (коронавирусы) есть всегда, даже в обычной структуре ОРВИ всегда присутствует два Human Coronavirus, соответственно, может появиться еще один", – сказал он.

Шестопалов считает, что в ситуации с Covid-19 "примерно 50% паники".

"Кроме того, сейчас значительно выросло качество диагностики, поэтому и выявляемость вируса достаточно высокая. В целом, меры, принимаемый против распространения, адекватные, хотя иногда и чрезмерные", – сказал специалист.

Ученый отметил, что за все время распространения инфекции смертность от Covid-19 (около 5 тыс. человек) сопоставима с количеством людей, умирающих в мире от туберкулеза за один день.

По его мнению, Covid-19 несопоставим и с обычным гриппом.

"США отчитались, что от гриппа скончалось только в этом году 75 тыс. человек", – отметил Шестопалов.

Как ранее сообщал Фокус:

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По состоянию на 13 марта, общее число инфицированных COVID-19 в мире достигло 131 621 человек.

Высший чиновник системы здравоохранения США, доктор Энтони Фочи признал, что существующая система тестирования на заражение коронавирусом не работает должным образом.