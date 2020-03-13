Антирекорд: в Италии за сутки из-за коронавируса умерли 250 человек

Число умерших вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, увеличилось до 1 266 человек в Италии, общее количество инфицированных – до 17 660.

Об этом сообщает Агентство гражданской защиты Италии.

За сутки в стране зафиксировали 250 летальных случаев, что является самым высоким показателем смертности в Италии за все время эпидемии коронавируса.

В Ломбардии зарегистрировано 7 732 положительных случая заражения, в Эмилии-Романье – 2 011, в Венето – 1453, в Пьемонте – 794, в Марке – 698, в Тоскане – 455, в Лигурии – 304, в Лацио – 232, в Венеции-Джулии и Фриули – 236, в Венеции-Джулии 213 - в Кампания, 157 в Автономной провинции Тренто, 126 в Сицилии, 123 в Автономной провинции Больцано, 121 в Апулии, 83 в Абруццо, 73 в Умбрии, 43 в Сардинии, 37 в Калабрии, 27 в Валье-д'Аоста, 17 в Молизе и 10 в Базиликате.

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