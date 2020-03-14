Коронавирус: за сутки в Италии заболели более 5 тысяч человек

По состоянию на утро 14 марта в мире зарегистрировано 145 374 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, в Италии количество больных превысело 17 тысяч.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса.

Больше всего больных на материковом Китае – 80 971, в Италии – 17 660, Иране – 11 364, Южной Корее – 8 086, Испании – 5 232, Германии – 3 675, Франции – 3 667, США – 2 174, Швейцарии – 1 139.

При этом, 71 694 пациентов удалось вылечить, однако 5 429 человек скончались из-за коронавируса.

Как уточняет Нацинальный комитет КНР по здравоохранению, по состоянию на 14 марта в Китае от коронавируса умерли 13 человек, все они – в провинции Хубэй.

Кроме того, в Европе наблюдается стремительное распространение болезни.

В частности, за сутки в Италии количество больных коронавирусом увеличилось на 5198. Умерли в этой стране 439 человека, а вылечились от нового заболевания 394.

В Испании за сутки количество больных увеличилось на 2 955 человек. Избавились от вируса только 10 человек, умерли – 78.

В Германии за указанное время зарегистрировали 1 597 инфицированных, 4 летальных случая и 21 человека, которые вылечились.

Число зараженных во Франции увеличилось на 1 383.

Как ранее сообщал Фокус: