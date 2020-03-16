Коронавирус в Украине. Оперативная информация по состоянию на 16 марта

В воскресенье, 15 марта, в Украине было зарегистрировано пять лабораторно подтвержденных случаев коронавиурса.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

16 марта в Черновицкой области в двух женщин было лабораторно подтвержден COVID-19. Пациентки изолированы, их состояние стабильное. Проводится работа с контактными лицами.

В общем вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 500 образцов. С начала года Центром общественного здоровья Украины получено 94 подозрения о новой коронавирусной инфекцией.

Согласно карте распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, общее количество случаев заболевания в мире – 169 тысяч 387 человек.

77 тысяч 257 человек – излечились. Количество смертей от COVID-19 – 6 тысяч 513 человек.

На территории Европейского региона зарегистрировано 54 тысяч 895 случаев заболевания COVID-19:

Италия – 21157, Испания – 5753, Франция – 4500, Германия – 3795, Швейцария –1359, Великобритания –1144, Нидерланды – 959, Швеция – 924 Норвегия – 907 Дания – 827, Бельгия – 689, Австрия – 655, Греция – 190, Израиль – 178, Финляндия – 155, Чехия – 150, Исландия – 138 Ирландия –129, Румыния – 113, Португалия – 112, Эстония – 79, Сан-Марино – 77, Словения – 57, Польша – 49, Словакия – 44, Сербия – 41, Албания – 38, Российская Федерация – 34, Хорватия – 31 Грузия – 30 Латвия – 26 Венгрия – 25 Беларусь – 21 Кипр – 21.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.

С 17 марта Украина на две недели закроет границу для авиационного, ж/д и автобусного сообщения. В МИД посоветовали украинцам вернуться в страну из-за границы до этой даты. Тем, кто не успеют то этой даты, для возвращения домой советуют связаться с дипломатами по горячей линии или через систему "Друг".