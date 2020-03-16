Карантин по-итальянски: люди поют песни на балконах, чтобы поддержать друг друга

Находящиеся на карантине жители Италии выходят по вечерам на балконы и поют песни, чтобы поддержать друг-друга в непростой ситуации. Такой необычный флешмоб организовал итальянский поэт Лоренцо Чоче, сообщает газета Il Fatto Quotidiano.

Через социальные сети Чоче призвал граждан страны ежедневно с 13-го по 26 марта в 18.00 выходить на балконы и террасы и петь.

"Давайте сделаем это для героев, которые спасают человеческие жизни в Италии и для всего человечества", – призвал он.

По данным журналистов, к флешмобу уже присоединились Рим, Милан, Неаполь, Турин и другие города.

Итальянцы исполняют национальный гимн, серенады, а также поп-хиты. Среди других флешмобов, которые проводятся в Италии в связи с ороновирусом, – вывешивание на балконах баннеров с оптимистичными надписями, зажигание свечей на подоконниках и коллективные аплодисменты в оговоренное время.

Напомним, Италия занимает второе место с мире по количеству зараженных и жертв коронавируса. Общее число зараженных коронавирусом в стране составляет более 20 тыс. человек.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.