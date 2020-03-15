В "Борисполь" прилетел самолет с эвакуированными из Италии украинцами
2020-03-15 23:09:16
На борту находились 123 гражданина Украины и два иностранца
В аэропорт "Борисполь" прибыл спецрейс авиакомпании SkyUp, который доставил эвакуированных из Италии украинцев. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Самолет вылетел из Венеции. На его борту находились 123 гражданина Украины и два иностранца с видом на жительство. Большинство из них - пассажиры двух автобусов, которые недавно застряли на итальянско-словенской границе.
На борту самолета также находились врачи украинского Центра медицины катастроф с экспресс-тестами для диагностики коронавируса, а также бесконтактные термометры. Во время полета они проводили медико-санитарный надзор.
Все эвакуированные подписали согласие на прохождение добровольной самоизоляции после возвращения в Украину в домашних условиях в течение 14 дней. На самоизоляцию будут отправлены люди без симптомов острых вирусных заболеваний и с отрицательным результатом теста на COVID-19.
Ранее на брифинге заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что все эвакуированные - здоровы.
"Итальянские медики сообщили, что для всех пассажиров были проведены три скрининги, и все граждане здоровы. Мы всем предложили подписать соглашение на самоизоляцию. Мы после прилета будем делать выборочный контроль всех пассажиров ", - сообщил Ляшко.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.
- С 17 марта Украина на две недели закроет границу для авиационного, ж/д и автобусного сообщения. В МИД посоветовали украинцам вернуться в страну из-за границы до этой даты. Тем, кто не успеют то этой даты, для возвращения домой советуют связаться с дипломатами по горячей линии или через систему "Друг".