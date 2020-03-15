В "Борисполь" прилетел самолет с эвакуированными из Италии украинцами

На борту находились 123 гражданина Украины и два иностранца

В аэропорт "Борисполь" прибыл спецрейс авиакомпании SkyUp, который доставил эвакуированных из Италии украинцев. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Самолет вылетел из Венеции. На его борту находились 123 гражданина Украины и два иностранца с видом на жительство. Большинство из них - пассажиры двух автобусов, которые недавно застряли на итальянско-словенской границе.

На борту самолета также находились врачи украинского Центра медицины катастроф с экспресс-тестами для диагностики коронавируса, а также бесконтактные термометры. Во время полета они проводили медико-санитарный надзор.

Все эвакуированные подписали согласие на прохождение добровольной самоизоляции после возвращения в Украину в домашних условиях в течение 14 дней. На самоизоляцию будут отправлены люди без симптомов острых вирусных заболеваний и с отрицательным результатом теста на COVID-19.

Ранее на брифинге заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что все эвакуированные - здоровы.

"Итальянские медики сообщили, что для всех пассажиров были проведены три скрининги, и все граждане здоровы. Мы всем предложили подписать соглашение на самоизоляцию. Мы после прилета будем делать выборочный контроль всех пассажиров ", - сообщил Ляшко.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.