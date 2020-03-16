В мире резко увеличилось количество случаев коронавируса, – глава ВОЗ

На прошлой неделе в мире произошел значительный рост случаев заболевания коронавирусом, причем большинство из них приходится на страны за пределами Китая.

Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет РИА Новости.

"На прошлой неделе мы видели стремительный рост количества случаев COVID-2019. О большинстве случаев и летальных исходов сейчас сообщают в остальной части мера вне Китая", – сказал он.

Гебрейесус также отметил, что несмотря на увеличение интенсивности таких мер, как закрытие школ и отмена спортивных мероприятий, в ВОЗ не считают достаточными нынешние масштабы сдачи тестов на наличие заболевания и масштабы "изоляции".

По его мнению, самый эффективный способ предотвратить заболевание и спасать жизни – разорвать цепи передачи COVID-2019, для этого нужно сдавать тесты и изолироваться.

При этом он напомнил, что ВОЗ уже направил в 120 стран 1,5 млн набора для тестов.

"Это глобальный рубежный кризис в здравоохранении в наше время. Следующие дни, недели и месяцы станут испытанием нашей решимости, испытанием нашего доверия науки и испытанием солидарности", – добавил Гебрейесус.

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