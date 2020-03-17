Большой Биби следит за тобой. Израиль прослушивает звонки, чтобы найти больных коронавирусом
Во вторник, 17 марта, правительство Израиля утвердило чрезвычайные меры для отслеживания людей, которые заражены коронавирусом или тех, кто контактировал с инфицированными. Об этом сообщает The Guardian.
Отслеживание инфицированных в стране будут проводить путем мониторинга мобильных разговоров граждан, что уже вызвало обеспокоенность в вопросах конфиденциальности.
Несмотря на это, Кабинет Министров Израиля сегодня одобрил использование технологии, разработанной изначально для борьбы с терроризмом, чтобы следить за жителями страны.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху впервые поднял этот вопрос на минувших выходных. Он заявил, что власти будут использовать полученные данные для уведомления людей, которые могли контактировать с зараженными, а также для обеспечения соблюдения карантинных предписаний.
В своем выступлении премьер также подчеркнул, что кибер-мониторинг будет действовать в стране в течение 30 дней.
"Израиль – это демократия, и мы должны поддерживать баланс между гражданскими правами и потребностями общества. Эти инструменты помогут нам обнаруживать больных и остановить распространение вируса", – сказал Нетаньяху.
Используя чрезвычайные полномочия, премьер обошел процесс одобрения решения о слежке в израильском парламенте, который скорее всего, не одобрил бы его.
Ассоциация за гражданские права в Израиле заявила, что предоставление агентству внутренней безопасности страны Шабак новых секретных полномочий становится "опасным прецедентом и скользким решением, которое нужно было принимать после продолжительных дебатов, а не по результатам короткого обсуждения".
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.
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- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что запрос на эвакуацию поступил от 1 791 украинца за рубежом.