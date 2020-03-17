Трамп ожидает, что борьба с коронавирусом продлится до конца лета
Президент США Дональд Трамп считает, что пандемия коронавируса в США может продлиться до июля-августа. Об этом сообщает AFP.
"Трамп сказал, что пандемия коронавируса в США может закончится в июле или августе, если " мы действительно будем хорошо работать", – говорится в сообщении.
"Посмотрим, что будет, но говорят, что это август, может быть июль", – приводит слова Трампа The Guardian.
"Я кстати разговаривал со своим сыном. Он спросил, насколько все это плохо. Это плохо, плохо", – поделился своими откровениями лидер США.
Президент США также считает, что переносить президентские выборы пока нет необходимости.
Отметим, Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в стране в связи с распространением коронавируса. Согласно подписанному документу, американский получит специальные федеральные полномочия, которые доступны при стихийных бедствиях. В частности, для США будет выделено значительно больше ресурсов для борьбы с распространением коронавируса.
Как ранее сообщил Фокус:
- Из-за коронавируса президент США Дональд Трамп запретил поездки из Европы в США на 30 дней.
- Конгресс США выделил $8,3 млрд на борьбу с распространением коронавируса и на разработку вакцин от него.
- Президент США Дональд Трамп хочет освободить американцев от налогов на зарплату до конца года для смягчения последствий инфекции COVID-19 в стране.