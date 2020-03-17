Крупнейшие интернет-корпорации объявили о борьбе с дезинформацией о коронавирусе

Facebook, Microsoft, Google, YouTube, Twitter, LinkedIn и Reddit объявили о совместных действиях против дезинформации о коронавирусе и инфекции COVID-19.

Среди обещанных мер:

ограничение дезинформации и вредной информации о COVID-19;

подключение людей к правдивой информации и полезным ресурсам, таким как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и национальные министерства здравоохранения;

запрещение рекламы, ведущей к возникновению паники или подразумевающей, что определенные продукты гарантируют излечение или предотвращают заражение коронавирусом;

временный запрет рекламы и коммерческих объявлений о продаже медицинских масок для лица;

привлечение $20 млн в виде пожертвований для поддержки усилий по оказанию помощи в лечении COVID-19, прием неограниченного количества бесплатных объявлений от ВОЗ наряду с другой поддержкой в натуральной форме.

Напомним, эксперты по кибербезопасности сообщали о росте мошенничества с использованием темы коронавируса. Злоумышленники чаще всего рассылают фальшивые письма от имени ВОЗ и призывают людей перевести деньги якобы на борьбу с заболеванием.

Как ранее сообщал Фокус: