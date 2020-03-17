Победитель Чемпионата Европы по футболу 2020 года определится в 2021 году, – УЕФА

Исполнительный комитет УЕФА после видеоконференции с представителями национальных федераций принял решение о переносе финального турнира Евро-2020.

Он состоится 11 июня – 11 июля 2021 года.

Причина переноса названа невозможность завершить к лету национальные чемпионаты из-за распространения коронавируса в Европе.

Все оставшиеся матчи еврокубков текущего сезона (Лиги чемпионов и Лиги Европы) в УЕФА предложили сыграть в июне 2020 года – если это позволит ситуация с пандемией коронавируса.

О том, что будет с уже приобретенными билетами на матчи Евро-2020 сообщат позже.

Финальный турнир Чемпионата Европы – 2020 должен был пройти с 12 июня до 12 июля в 12 городах континента.

Сборная Украины успешно прошла отбор и попала на Евро-2020. Ее соперниками в группе стали Нидерланды, Австрия и победитель стыковых матчей, которые должны были состояться 26 и 31 марта.

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