В Гонконге умерла собака, которая была инфицирована коронавирусом

В Гонконге умерла домашняя собака породы Померанский шпиц, у которой был зафиксирован "слабо положительный" тест на коронавирус. Смерть животного наступила через два дня после ее освобождения из карантина.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой Департамента сельского хозяйства, рыболовства и охраны окружающей среды Гонконга.

В Департаменте заявили, что причина смерти животного не может быть точно определена, так как ее владелица, которая недавно выздоровела от коронавирусной инфекции, отказалась дать согласие на проведение вскрытия.

Издание пишет, что обследование 17-летнего "померанца" во время его нахождения на карантине дало отрицательные результаты, у собаки не обнаружили симптомов болезни.

За эти случаем внимательно наблюдали любители животных, которые обеспокоены тем, что их домашние питомцы могут оказаться уязвимыми для этой болезни и стать потенциальными распространителями коронавируса.

Всемирная организация по охране здоровья животных на данный момент утверждает, что нет никаких доказательств того, что домашние животные передают вирус людям.

"Однако, поскольку животные и люди могут иногда передавать заболевания ... все же рекомендуется, чтобы люди, которые болеют Covid-19, ограничивали контакт со своими питомцами и другими животными, пока не станет известно больше о вирусе", – предупреждают в организации.

Отметим, что Померанский шпиц (померанец) — порода собак, относящаяся к категории "Шпицы и породы примитивного типа". Шпиц, как и большая часть карликовых пород, является представителем долгожителей. В среднем жизнь этой собаки продолжается от 12 до 15 лет. Иногда бывают исключения, когда животное живет восемнадцать лет.

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