Пандемия коронавируса: количество подтвержденных случаев превысило 200 тысяч

В среду, 18 марта, общее количество зараженных в мире перешагнуло за отметку в 200 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса, опубликованные на сайте Gis and Data.

Число зараженных и погибших от коронавируса COVID-19 продолжает расти во всем мире, в то время как правительства многих стран принимают неотложные меры по борьбе с вирусом. Так, общее число заразившихся вирусом во всем мире составило 205 452 случая, а умерших - 8 248 человек.

Так, в Китае было подтверждено 81 102 случая заражения, в Италии заразились 31 506 человек. В Иране заразился 17 361 человек, в Испании – 13 910 человек, в Германии заражено – 10 082 человека, в Южной Корее – 8 413 человек, во Франции заразились 7 661 человек.

График с показателями новых зараженных и выздоровевших в сутки

Также было объявлено о первом пациенте, заразившемся COVID-19 в Западной Вирджинии, таким образом все 50 штатов США оказались поражены коронавирусом. На данный момент в стране 6 519 зараженных.

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