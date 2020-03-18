Российский университет перенес лекции в популярную онлайн-игру Minecraft

Донской государственный технический университет (Ростов-на-Дону) организовал онлайн-лекцию по функциональному программированию. Занятие провели в компьютерной игре Minecraft, сообщил сайт "Канабу".

Эта игра позволяет игрокам создавать и строить объекты в одиночку или с другими пользователями на сервере в различных игровых режимах. Несколько геймеров могут взаимодействовать и общаться друг с другом в общем игровом пространстве в многопользовательском режиме.

"На подготовительном этапе студенты самостоятельно создали виртуальную аудиторию, которая имитирует их учебный класс в университете, – рассказал старший преподаватель кафедры "Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем" Александр Кузин. – Там есть парты, доска, кафедра, преподавательский стол. С помощью табличек можно делать записи на доске, к примеру, писать программные коды".

Связь между студентами и преподавателем во время лекции проходила посредством голосового и текстового чата Discord, а трансляция проводилась на Twitch-канале. Лектор мог публиковать необходимые записи на табличках, у каждого из слушателей была виртуальная книга для конспектирования.

Идею проведения лекции на платформе Minecraft предложил студент 2-го курса Дмитрий Борисов.

С 16 марта российские учебные заведения перешли на дистанционный режим обучения. Причина – пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Нетрадиционное применение для Minecraft нашли и в Японии. Выпускные торжества в этой стране проводятся в марте, поэтому из-за эпидемии коронавируса их пришлось отменить. Но школьники нашли способ провести торжество – они перенесли праздник в Minecraft. Ученики создали актовый зал, в котором сами устроили себе вручение дипломов. Учителей и гостей на виртуальном торжестве не было.

Возможности Minecraft используют не только японские школьники, но и представители международной организации "Репортеры без границ", которые создали в игре онлайн-библиотеку для подцензурных текстов со всего мира.

А в январе этого года в Minecraft сделали игру по миру Гарри Поттера.

Как ранее сообщал Фокус: