В Ухане впервые не обнаружено ни одного заражения коронавирусом за сутки
В китайской провинции Хубэй и городе Ухань, который стал очагом распространения коронавируса, за прошедшие сутки не выявлено ни одного нового случая заражения. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.
Всего в провинции за сутки из больниц выписали 795 пациентов. При этом зарегистрировано восемь новых смертей (шесть из них – в Ухане).
Подтверждено 34 новых заражения в других китайских провинциях и автономных районах.
Всего за время эпидемии врачи зарегистрировали в Китае 80,9 тыс. подтвержденных случаев заболевания, из них 70,4 тыс. пациентов выздоровели.
Как ранее сообщал Фокус:
- Официальный представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн заявил, что пик эпидемии COVID-19 в Китае прошел.
- Украина получит из Китая миллион быстрых тестов на коронавирус.
- Китайские врачи считают, что европейские врачи повторяют ошибки своих коллег из Уханя, особенно в части недостаточной защиты от коронавируса.