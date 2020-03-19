В Ухане впервые не обнаружено ни одного заражения коронавирусом за сутки

Подтверждено 34 новых заражения в других китайских провинциях и автономных районах

В китайской провинции Хубэй и городе Ухань, который стал очагом распространения коронавируса, за прошедшие сутки не выявлено ни одного нового случая заражения. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

Всего в провинции за сутки из больниц выписали 795 пациентов. При этом зарегистрировано восемь новых смертей (шесть из них – в Ухане).

Подтверждено 34 новых заражения в других китайских провинциях и автономных районах.

Всего за время эпидемии врачи зарегистрировали в Китае 80,9 тыс. подтвержденных случаев заболевания, из них 70,4 тыс. пациентов выздоровели.

Как ранее сообщал Фокус:

Официальный представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн заявил, что пик эпидемии COVID-19 в Китае прошел.

Украина получит из Китая миллион быстрых тестов на коронавирус.