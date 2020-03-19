Украинский "Руслан" доставит из Китая в Чехию медицинские маски и тесты на коронавирус

Украинский транспортный самолет Ан-124 "Руслан" доставит из Китая в Чехию медицинское оборудование и тесты на коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба Украэроруха.

"Сегодня "Руслан" вылетел из Гостомеля в китайский город Шэньчжэнь. В Чехию он должен привезти 2 млн респираторов №95, 5 млн масок, 80 тыс. защитных очков, 120 тыс. защитных костюмов и 50 тыс. тестов. В общем, груз состоит из 134 паллет весом 106,337 тыс. кг", – сказано в сообщении.

Отмечается, что правительство Чехии приняло запрет для граждан появляться на улице без защитной маски или респиратора. В стране действует чрезвычайное положение и общенациональный карантин в связи с распространением коронавируса.

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