Интернет-инфраструктура ЕС находится под угрозой из-за роста "карантинной" нагрузки, – Еврокомиссия

В Европейской комиссии (ЕК) заявили, что интернет-инфраструктура ЕС находится под угрозой, и сетевые потоковые платформы (стриминговые сервисы) должны принять меры, чтобы уменьшить растущий спрос на пропускную способность в условиях карантина из-за коронавируса. Об этом сообщило Euractiv.

Спрос на пропускную способность интернет-каналов увеличился после того, как правительства ряда стран ЕС, а также многие государственные органы и компании попросили граждан работать из дома.

Но главным образом нагрузка на сети выросла из-за того, что значительно увеличилось потребление развлекательных платформ, включая потоковое вещание фильмов и онлайн-игры.

В заявлении ЕК говорится, что "ненормальное распределение трафика может поставить под угрозу интернет-инфраструктуру, когда мы хотим, чтобы она работала на самом высоком уровне".

В качестве возможной меры ЕК предлагает потоковым платформам временно раздавать потребителям видео стандартной, а не высокой четкости. А операторов связи она призвала "принять меры для предотвращения и смягчения последствий надвигающейся перегрузки сетей".

Кроме того, ЕК хотела бы, чтобы сами веб-пользователи брали на себя большую ответственность за свои онлайн-действия, принимая во внимание, что сети находятся под угрозой. Пользователям предлагается использовать Wi-Fi, а не мобильные сети, и выбирать более низкое разрешения для контента, когда это возможно.

Отвечая на запрос Euractiv, представитель стримингового сервиса Netflix сказал, что обеспокоенность ЕК оправданная. И добавил, что Netflix на протяжении многих лет фокусируется на эффективности сети, и что их "услуга открытого подключения", которая бесплатно предоставляет локальные контент-серверы провайдерам интернета и телекоммуникационным компаниям, приводит к сокращению использования пропускной способности сетей.

Не дожидаясь общего решения этого вопроса, телеком-регулятор Австрии разрешил провайдерам ограничивать скорость доступа к определенным сервисам, включая стриминг.

В Швейцарии власти рассматривают возможность ограничить или заблокировать гражданам доступ к стриминговым сервисам, пишет Telebasel. О росте нагрузки на свои сети сообщили крупные местные провайдеры Swisscom и Sunrise. В сети Swisscom также увеличились объемы голосового трафика – они выросли в три раза, что привело к локальным сбоям.

Украинские мобильные операторы и провайдеры проводного доступа готовы к росту нагрузки. Об этом сообщили Liga.net в пресс-службах Vodafone, lifecell, "Киевстара" и "Воли". По предположениям некоторых из них, нагрузка во время карантина не превысит нагрузку новогодних праздников.

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