Карантин в Украине: ПриватБанк продлил на три месяца срок действия платежных карт

Клиентам банка также рекомендуется осуществлять расчеты онлайн или по безналу

В связи с карантином ПриватБанк принял решение продлить сроки действия платежных карт (зарплатных, социальных, пенсионных и т.д.) на 90 дней. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Банк проинформировал, что в случае, если срок действия карты клиента закончится в период карантина, то этот срок автоматически продлят на 3 месяца. В пресс-службе пояснили, что такое решение было принято для того, чтобы украинцы имели меньше оснований или причин добираться до банковских отделений.

"Срок действия всех карт для выплат, в том числе Gold, будет продлен автоматически. Такие карты будут работать в обычном режиме без ограничений – платежи, онлайн и офлайн, покупки в интернете и другие транзакции будут проходить без проблем", – уточнили в ПриватБанке.

Клиентам банка также рекомендуется осуществлять расчеты онлайн или по безналу, ограничив взаимодействие с наличными.

"ПриватБанк рекомендует проводить платежи, получать переводы и другие услуги с помощью Privat24, терминалов самообслуживания и банкоматов, а также ограничить использование наличных денег, оплачивая покупки в торговой сети картами или же электронными кошельками", – говорится в сообщении.

Напомним, ПриватБанк с 18 марта прекратил продажу наличной валюты в кассах до восстановления возобновления поставок из-за границы. Банк будет проводить обмен валют для клиентов физических лиц в безналичном формате через мобильное приложение Privat24, веб-версию Приват24 и сеть терминалов самообслуживания.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.