Приватбанк приостанавливает продажу наличной валюты: обмен валют только онлайн

Наличную валюту в кассах "ПриватБанка" без ограничений смогут получить владельцы валютных депозитов, срок действия которых завершается

"ПриватБанк" с 18 марта прекратил продажу наличной валюты в кассах до восстановления возобновления поставок из-за границы.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Наличную валюту в кассах "ПриватБанка" без ограничений смогут получить владельцы валютных депозитов, срок действия которых завершается, по предварительному заказу валютных средств.

С 18 марта ПриватБанк будет проводить обмен валют для клиентов физических лиц в безналичном формате через мобильное приложение Privat24, веб-версию Приват24 и сеть терминалов самообслуживания.

"Приоритет онлайн валютообменных операций вводится для безопасности клиентов в период карантинных мероприятий против коронавируса и до момента восстановления международного авиасообщения и поставок в Украину валютных банкнот из-за рубежа", – сказано в сообщении.

Напомним, Альфа-Банк первым из украинских банков приостановил продажу наличной валюты во всех отделениях. Кроме того, отделения банка закрыты из-за карантина.

Отметим, несмотря на все усилия Нацбанка укрепить национальную валюту, курс гривны стремительно падает. 18 марта, который день подряд, гривна снова начала с падения.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что рост мировой экономики в этом году будет гораздо ниже 2019 года из-за коронавируса. По ее словам, сейчас сложно предсказать, насколько глубоким будет падение.

Коронавирус привел мировые фондовые рынки к историческому падению.