Курс доллара на межбанке продолжает расти и уже превысил официальный курс НБУ на сегодня

НБУ пытается сгладить курсовые колебания

Несмотря на усилия Нацбанка сдержать снижение национальной валюты, крс доллара продолжает расти. 18 марта гривна снова начала с девальвации. Об этом свидетельствуют данные торгов на межбанке.

Чтобы стабилизировать ситуацию и сгладить курсовые колебания Национальный банк 17 марта продал на межбанковском валютном рынке 300 миллионов долларов.

Сегодня НБУ установил официальный курс гривны на отметке 27,05 грн за доллар, что на 53 копейки выше официального курса на 17 марта. Вырос и официальный курс евро с 29,52 до 29,72 грн.

Стоимость доллара на межбанке 18 марта продолжает расти и в данный момент курс достиг 27,22/27,29. В обменниках за доллар придется заплатить более 28 гривен 40 копеек, продать доллар можно за 27,80 гривен.

Тем временем на черном рынке курс покупки валюты остановился на уровне 27,91 гривны за доллар, а продажи – 28,46 гривны за доллар.

В НБУ утверждают, что из-за коронавируса в Украину завозят недостаточно наличного доллара. В условиях повышенного спроса это приводит к нехватке наличной валюты в кассах обменников. Из-за этого уже как минимум два крупных банка заявили о том, что прекращают продажу наличной валюты.

Отметим, на фоне распространения коронавируса, валютам развивающихся стран, в число которых входит и Украина, грозит падение до 30%. Это случится в том случае, если акции на рынке в США продолжат движение вниз, как и в период мирового финансового кризиса 2008 года. К такому выводу пришли аналитики Bloomberg.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что рост мировой экономики в этом году будет гораздо ниже 2019 года из-за коронавируса. По ее словам, сейчас сложно предсказать, насколько глубоким будет падение.

Коронавирус привел мировые фондовые рынки к историческому падению.