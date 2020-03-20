Глава Минздрава Нидерландов упал в обморок во время дебатов по коронавирусу и подал в отставку

Министр здравоохранения Нидерландов Брюно Браунс во время продолжительных дебатов в парламенте по коронавирусу потерял сознание и упал под трибуну. Об этом пишет NOS.

Позже стало известно, что Браунс подал в отставку.

После того, как он поговорил с врачом, выяснилось, что его выздоровление продлится дольше, чем несколько дней. У себя в Twitter Браунс заверил, что уже чувствует себя лучше. Причиной инцидента он назвал переутомление, из-за которого принял решение покинуть свой пост.

Сейчас идет поиск кандидатуры на пост главы Минздрава.

Отметим, Премьер-министр Марк Рютте выступил перед нацией по поводу ситуации с коронавирусом Covid-19. Он сказал, реальность такова, что коронавирус находится среди нас и останется среди нас в настоящее время.

"Нидерланды – открытая страна, и пока вакцины нет, коронавирус будет распространяться по миру, как волна, и не будет пропускать и нашу страну", – сказал Рютте.

В своем обращении он также заявил, что страна будет стремиться развивать иммунитет к коронавирусу среди населения, позволяя заразиться вирусом большому количеству людей в контролируемом темпе.

"Те, у кого уже был вирус, обычно становятся невосприимчивыми. Как в старые времена с корью. Чем больше иммунная группа, тем меньше вероятность того, что вирус попадет к уязвимым пожилым людям и тем, у кого слабое здоровье. Используя коллективный иммунитет, вы как бы строите защитную стену вокруг них", – сказал Рютте.

Согласно последним данным, в Нидерландах коронавирусом заразились по меньшей мере 2460 человек. Количество умерших возросло до 76. Жертвам было от 63 до 95 лет.

Как ранее сообщал Фокус:

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.