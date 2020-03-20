Секс и пандемия. Медики рассказали, чем можно, а чем нельзя заниматься во время карантина

Эксперты рассказали, можно ли заниматься сексом во время коронавируса, и каковы риски им заразиться. Об этом сообщает The Guardian.

"Мы не видим моделей, которые указывали бы на половую передачу вируса. Он в основном распространяется через респираторную форму. А касание загрязненных поверхностей считается вторичным способом передачи", – говорит профессор и лечащий врач в отделе инфекционных заболеваний в Колумбийском университете, доктор Джессика Джастман.

Другие медики также разделяют мнение Джастман.

"Нет никаких доказательств того, что COVID-19 может передаваться через вагинальный или анальный секс. Тем не менее, поцелуи являются очень распространенной практикой во время полового акта, и вирус может передаваться через слюну. Поэтому вирус может передаваться через поцелуи. Также имеются данные о фекально-оральных путях передачи вируса, и это говорит о том, что аннилингус может представлять риск заразиться вирусом", – рассказал профессор Школы общественного здравоохранения Института Милкена при Университете Джорджа Вашингтона, доктор Карлос Е Родригес-Диас.

В это же время, врачи предупреждают, что если один из партнеров уже болен COVID-19, то лучшим решением будет максимально дистанцироваться от него.

"Если ваш партнер или вы больны COVID-19, то вы должны как можно дольше избегать друг друга. Если вы являетесь возможным или подтвержденным случаем коронавируса, в идеале, вы должны изолировать себя на семь дней после начала болезни. У вас не должно быть температуры в течение 72 часов без применения жаропонижающих, также респираторные симптомы должны улучшиться", – говорит Джастман.

Но медики отмечают, что для здоровых людей, находящихся на карантине секс безопасен.

"Для людей, у которых нет симптомов, и которые не контактировали с зараженными людьми, и находятся на карантине в одном доме, ситуация совсем другая. Если вы живете с постоянным сексуальным партнером и у вас нет симптомов, секс может быть действительно отличным способом повеселиться, поддерживать контакт и снимать беспокойство в напряженное время", – рассказала эпидемиолог инфекционных заболеваний и профессор кафедры народной медицины Гарвардской медицинской школы, доктор Джулия Маркус.

Эксперты также пока не советуют заводить новых партнеров в свете социального дистанцирования.

"Рекомендация на данный момент заключается в том, чтобы оставаться дома как можно дольше и взаимодействовать с остальными людьми лишь в случаях необходимости. Соблюдая такие правила, знакомства и секс с новыми партнерами будет проблематичен", – добавила Маркус.

Тем же, кто сейчас не имеет полового партнера эксперты, советуют в ближайшие пару недель сосредоточиться на саморазвитии. Также это может быть отличное время для знакомств в Интернете и секса по видеозвонкам, отмечают медики.

Не так давно президент Владимир Зеленский заявил, что кроме коронавируса Украина страдает и от демографического кризиса. И сейчас – самое время с ним бороться, учитывая, что в условиях карантина у украинцев должно появиться много свободного времени. Также президент посоветовал во время карантина читать книги и смотреть кино.

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