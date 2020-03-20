Netflix и YouTube снизят качество своего видео в Европе

Стриминг-сервис Netflix снизит на месяц качество транслируемого в Европе видео для снижения нагрузки на сети интернет-провайдеров в период, когда все больше людей остаются дома из-за пандемии коронавируса, сообщила BBC. Сервис заверяет пользователей, что качество видео все равно будет хорошим. По его оценкам, переход на стандартное разрешение потокового видео уменьшит объем трафика на 25%.

Аналогичное решение приняла корпорация Alphabet, которая решила на месяц перевести видеохостинг YouTube в Европе на стандартное разрешение по умолчанию, сообщило Reuters.

Об отказе от HD-видео Netflix и другие сервисы, включая YouTube, на днях попросил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Он сделал это публично и в ходе телефонных разговоров с руководителями компаний.

Комиссар Бретон высоко оценил "очень быстрые действия", предпринятые компаниями спустя всего несколько часов после телефонного звонка, заявив, что это "сохранит нормальное функционирование интернета во время кризиса COVID-19".

Для трансляции видео стандартной четкости на протяжении часа по сети требуется передать около 1 Гб данных, а для HD – до 3 Гб. Netflix также предлагает видео супервысокой четкости 4K для некоторых своих программ.

Напомним, телеком-регулятор Австрии разрешил провайдерам ограничивать скорость доступа к определенным сервисам, включая стриминг.

В Швейцарии власти рассматривают возможность ограничить или заблокировать гражданам доступ к стриминговым сервисам, пишет Telebasel. О росте нагрузки на свои сети сообщили крупные местные провайдеры Swisscom и Sunrise. В сети Swisscom также увеличились объемы голосового трафика – они выросли в три раза, что привело к локальным сбоям.

Украинские мобильные операторы и провайдеры проводного доступа готовы к росту нагрузки. Об этом сообщили Liga.net в пресс-службах Vodafone, lifecell, "Киевстара" и "Воли". По предположениям некоторых из них, нагрузка во время карантина не превысит нагрузку новогодних праздников.

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