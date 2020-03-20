Коронавирус войне не помеха. Россия проводит масштабные учения в Крыму

В ходе командно-штабного учения, проводимого в эти дни на полигоне Опук в аннексированном Крыму, части и подразделения Новороссийской десантно-штурмовой дивизии погрузились на десантные корабли и высадились на необорудованное побережье в восточной части полуострова. Об этом сообщил сайт Минобороны РФ.

На полигоне были проведены стрельбы из штатного вооружения боевых машин десанта БМД-2, танков Т-72Б3, самоходных орудий 2С9 "Нона-С" и гаубиц Д-30. "Огнем были подавлены и уничтожены пункты управления, личный состав и техника незаконных вооруженных формирований", – говорится в сообщении..

В учении задействовано около 1,5 тысяч десантников, 300 единиц боевой техники, 15 транспортных самолетов Ил-76МД, большие десантные корабли Черноморского флота, 50 орудий и минометов, транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ.

На сегодняшний день в России подтверждены 199 случаев заражения, девять человек уже выздоровели. В стране пока не подтвержден ни один случай смерти от COVID-19.

Весенний призыв в армию не будут переносить из-за коронавируса, он начнется 1 апреля, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

Инвесторы за неделю с 12 по 18 марта вывели из российских активов $1,4 млрд — это рекордный показатель за всю историю наблюдения, говорится в обзоре BCS Global Markets. Неделей ранее этот показатель составил $590 млн.

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