Патриарх Кирилл утвердил молитву против коронавируса, Шнуров отреагировал в стихотворной форме
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты молитвенных прошений для православных христиан в связи со вспышкой коронавируса COVID-19. Тексты молитв опубликованы на сайте Московского патриархата.
Новые молитвы начали читать во время богослужений с 22 марта. Их текст написан на церковнославянском языке, слово коронавирус в нем не упоминается – болезнь называется "губительным поветрием".
В РПЦ назвали молитву "верным способом" борьбы с коронавирусом, при этом заявив, что богослужения в Великий пост и в Пасху отменяться не будут.
Лидер российской группы "Ленинград" и член "Партии роста" Сергей Шнуров по своему отреагировал на такие действия РПЦ, разместив на своей странице в Instagram стихотворение, в котором с сарказмом заявил, что новую молитву следует выслать в Италию и США в качестве помощи.
Стихотворение звучит так:
Ну, теперь пройдёт зараза,
Слава богу, выдыхай.
Нужно было делать сразу
Текст молитвы. Был бы хайп.
Где бессильна медицина
Есть спасение. Смысл таков, -
Это вам,блин, не вакцина,
Тут традиции веков.
Есть у нас примеров куча
В житиях отцов святых.
Пусть китайцы русский учат,
А не косят под крутых.
Посреди смертельной битвы
Не сбежишь теперь куда-то.
Посылаем текст молитвы
Мы в Италию и в Штаты.
Мы гордимся всей Россией,
Есть в сердцах горение.
Это вклад наш непосильный
В здравоохранение.
Напомним, Сергей Шнуров вступил в либерально-консервативную "Партию роста", которую возглавляет бизнес-омбудсмен Борис Титов. Как сообщают источники "Открытых медиа", музыкант возглавит список партии на выборах в Госдуму Российской Федерации в 2021 году.
Как ранее сообщал Фокус:
- В РПЦ заявили, что религиозным людям надо бояться не коронавируса, а только двух вещей – Бога и греха.
- Предстоятель ПЦУ Епифаний просит молиться и утверждает, что заболеть "может лишь тот, кто усомнился в вере".
- А почетный патриарх Филарет заявил, что одной из причин распространения коронавируса являются однополые браки.