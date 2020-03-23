Патриарх Кирилл утвердил молитву против коронавируса, Шнуров отреагировал в стихотворной форме

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты молитвенных прошений для православных христиан в связи со вспышкой коронавируса COVID-19. Тексты молитв опубликованы на сайте Московского патриархата.

Новые молитвы начали читать во время богослужений с 22 марта. Их текст написан на церковнославянском языке, слово коронавирус в нем не упоминается – болезнь называется "губительным поветрием".

В РПЦ назвали молитву "верным способом" борьбы с коронавирусом, при этом заявив, что богослужения в Великий пост и в Пасху отменяться не будут.

Лидер российской группы "Ленинград" и член "Партии роста" Сергей Шнуров по своему отреагировал на такие действия РПЦ, разместив на своей странице в Instagram стихотворение, в котором с сарказмом заявил, что новую молитву следует выслать в Италию и США в качестве помощи.

Стихотворение звучит так:

Ну, теперь пройдёт зараза,

Слава богу, выдыхай.

Нужно было делать сразу

Текст молитвы. Был бы хайп.

Где бессильна медицина

Есть спасение. Смысл таков, -

Это вам,блин, не вакцина,

Тут традиции веков.

Есть у нас примеров куча

В житиях отцов святых.

Пусть китайцы русский учат,

А не косят под крутых.

Посреди смертельной битвы

Не сбежишь теперь куда-то.

Посылаем текст молитвы

Мы в Италию и в Штаты.

Мы гордимся всей Россией,

Есть в сердцах горение.

Это вклад наш непосильный

В здравоохранение.

Напомним, Сергей Шнуров вступил в либерально-консервативную "Партию роста", которую возглавляет бизнес-омбудсмен Борис Титов. Как сообщают источники "Открытых медиа", музыкант возглавит список партии на выборах в Госдуму Российской Федерации в 2021 году.

Как ранее сообщал Фокус:

В РПЦ заявили, что религиозным людям надо бояться не коронавируса, а только двух вещей – Бога и греха.

Предстоятель ПЦУ Епифаний просит молиться и утверждает, что заболеть "может лишь тот, кто усомнился в вере".