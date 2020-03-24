В Иране священник попытался исцелить зараженного коронавирусом. Пациент умер

В Иране прокуратура города Бендер-Энзели запросила ордер на арест духовного лица, который попытался исцелить зараженного коронавирусом неким "чудотворным средством", сообщила DW.

Священник несколько дней назад нелегально проник в отделение интенсивной терапии в городской больнице. Там находился молодой человек, у которого был выявлен коронавирус. Он сообщил больному, что врачи уже не в силах помочь ему, и предложил исцелить с помощью "исламского чудотворного средства". С согласия молодого человека священник снял с него маску и помазал лицо какой-то ароматической жидкостью.

Через три дня пациент скончался.

По официальным данным на сегодняшний день в Иране вирус обнаружен у 24 811 человек, 1 934 умерли, 8 913 выздоровели. За последние сутки было выявлено 1 762 заболевших, 122 человека умерли.

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