Работа на дому в среднем продлевает рабочий день на 2 часа, – Bloomberg

Переход на удаленную работу, в связи с распространением коронавируса, для многих продлевает рабочий день. К такому выводу пришли аналитики Bloomberg, проанализировав, как люди работают в условиях карантина в разных странах.

Издание пишет, что в сложившихся условиях многие остаются занятыми работой дольше обычного графика.

Так, работники из США в среднем продолжают выполнять свои обязанности на три часа больше.

В Великобритании, Франции, Испании и Канаде рабочий день продлевается в среднем на два часа.

Также многие люди начинают работать раньше, чем обычно.

Как ранее сообщал Фокус:

Около 20% людей во всем мире (1,7 млрд человек в числовом выражении) находятся в изоляции, чтобы сдержать распространение коронавируса Covid-19.