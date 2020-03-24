Работа на дому в среднем продлевает рабочий день на 2 часа, – Bloomberg
2020-03-24 16:46:00
Многие люди начинают работать раньше, чем обычно
Переход на удаленную работу, в связи с распространением коронавируса, для многих продлевает рабочий день. К такому выводу пришли аналитики Bloomberg, проанализировав, как люди работают в условиях карантина в разных странах.
Издание пишет, что в сложившихся условиях многие остаются занятыми работой дольше обычного графика.
Так, работники из США в среднем продолжают выполнять свои обязанности на три часа больше.
В Великобритании, Франции, Испании и Канаде рабочий день продлевается в среднем на два часа.
Также многие люди начинают работать раньше, чем обычно.
Как ранее сообщал Фокус:
- Около 20% людей во всем мире (1,7 млрд человек в числовом выражении) находятся в изоляции, чтобы сдержать распространение коронавируса Covid-19.
- С 24 марта, гражданам Украины запрещено покидать пределы страны в туристических целях.
Loading...