Коронавирус остается в легких пациента даже после его смерти, – ученые из Китая

После смерти инфицированных коронавирусом сам вирус остается в теле пациента.

Об этом сообщили китайские исследователи, пишет агентство Xinhua.

К такому выводу исследователи пришли после вскрытия 29 тел жертв коронавируса: вирус оставался в их легких.

Кроме того, инфекция приводила к выделению секрета в мелких бронхах, что, в свою очередь, затрудняло дыхание пациентов.

Также результаты аутопсии показали тяжелые патологические изменения в легких и серьезное повреждение их иммунной системы.

Как ранее сообщал Фокус:

Ученые выяснили, как организм борется с коронавирусом. Австралийские исследователи выяснили, какие иммунные клетки появляются, когда организм борется с COVID-19.

Также ученые обнаружили антитело, которое помогает лечить коронавирус COVID-19. Антитело может блокировать инфекцию SARS1 и SARS2.