"Пациенты как свечи – мерцают перед тем, как погаснуть". Врачи из Италии рассказали о COVID-19

Итальянские врачи рассказали, как пытаются справится со вспышкой коронавируса в условиях острой нехватки ресурсов и свободных мест в больницах. Об этом сообщает Al Jazeera.

34-летняя медсестра в больнице Кремона в области Ломбардия Анналиса Балди начинает свой рабочий день в 5 часов утра с того, что надевает все имеющиеся средства защиты.

"До конца моей смены эти перчатки становятся моей кожей. Я мою и дезинфицирую их постоянно, и надеваю поверх еще несколько перчаток в течение дня", – говорит медсестра.

Также она пользуется двумя масками, чтобы защитить себя и пациентов, защитные очки для подводного плавания и головной убор.

В ее палате находится 66 человек в возрасте от 50 до 70 лет, есть также несколько молодых пациентов.

"Этот вирус поражает не только пожилых людей с хроническими заболеваниями", – подчеркивает Балди.

Она отмечает, что медики пытаются, по возможности, ограничить прямые контакты с пациентами.

"В палатах нужно сделать как можно больше за один раз. Ежедневные заботы включают в себя помощь пациентам в питье. Это может показаться мелочью, но когда пациенты подключены к системам вентиляции легких, носят защитные шлемы и маски, очень важно получить возможность попить", – делится медсестра.

Пациенты с коронавирусом в одной из больниц Бергамо. Фото:Sky News

В настоящее время в Италии госпитализируют только пациентов с очень высокой температурой и необходимостью в кислородной поддержке. На сегодняшний день в стране заразились 69 тыс. человек, более 6,8 тыс. из них умерли.

Помимо мониторинга высокой частоты дыхания и одышки, медперсонал проводит анализ артериальной крови на уровень кислорода. Медики говорят, что состояние пациента может сильно измениться буквально за день.

Содержание кислорода в крови может быстро падать, в таком случае, требуется немедленная интубация. Время интубации для пациентов с COVID-19 длительное – в среднем 20 дней.

Балди считает, что уже переболела коронавирусом, как и многие из ее коллег на передовой, но ее симптомы были незаметными.

Процент медработников в Италии, инфицированных COVID-19, вдвое превышает число зарегистрированных во время вспышки в Китае. Так, число заразившихся медработников в Италии составляет более 5 тыс. с начала вспышки в феврале. Такая ситуация складывается из-за нехватки средств защиты.

Эксперты в области здравоохранения говорят, что если бы все итальянские медики были проверены на коронавирус, уровень инфицирования был бы настолько высоким, что больницы не смогли бы функционировать.

По словам координатора скорой помощи в больнице им. Папы Джованни XXIII в Бергамо Роберто Косентини, пандемию коронавируса можно сравнить с "вирусным землетрясением".

"Это похоже на то, если бы каждый день у нас происходил новый подземный толчок, когда одновременно поступают десятки новых пациентов. Одна из трудностей заключается в том, чтобы переместить пациентов, которым стало немного легче, освобождая места для тех, кто находится в худшем состоянии", – говорит врач.

Другой врач из Бергамо Энрико также считает, что переболел вирусом с небольшими симптомами.

"Болезнь непредсказуема. Пациенты похожи на свечи, которые начинают мерцать, прежде чем окончательно ослабеть и потухнуть. Хрипы и отдышка предшествуют смерти. Мы делаем все возможное, чтобы бережно передать их в руки смерти", – добавляет Энрико.

Но надежда все еще остается, по словам Энрико, в целом в стане с почти 70 тыс. заразившихся уже выздоровели более 8 тыс. человек.

Анестезиолог в отделении интенсивной терапии в Милане Валентина рассказывает, что ее коллеги из других городских больниц все еще лечат пациентов в одних хирургических масках.

"Мы истощены физически и психологически. Эта болезнь создает такую неопределенность, что даже те, кто наиболее подготовлен к экстремальным ситуациям и принимает трудные решения, ломаются под давлением", – говорит Валентина.

Она подчеркивает, что выполнение сложных процедур, таких как интубация при ношении защитного снаряжения, может быть очень выматывающей.

"Люди продолжают приходить. Также вы знаете, что некоторые из них уже не могут этого сделать. Пациенты умирают от удушья. Но что еще труднее, так это то, что конца не видно", – подытожила Валентина.

Как ранее сообщал Фокус: