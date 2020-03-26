В Руанде крокодил съел рыбака, нарушившего карантин

В Руанде местный житель нарушил карантин во время вспышки коронавируса, чтобы отправиться на рыбалку, где был съеден крокодилом. Об этом сообщает New York Post.

"Он нарушил правило "оставайся дома", став одним из немногих людей, который игнорируют карантинные меры для остановки распространения вируса", – заявил мэр южного района Руанды, Камони.

Известно, что инцидент произошел на реке Ньябаронго.

Африканская страна с населением около 12 млн человек, по состоянию на 25 марта, подтвердила 41 случай COVID-19, что является самым высоким показателем в регионе. Смертельных случаев от коронавируса не было зафиксировано.

Руанда была первой страной в Африке к югу от Сахары, которая ввела карантинные меры из-за коронавируса 21 марта. Жителям страны было приказано оставаться дома, за исключением походов в магазины и больницы.

Государственным и частным работникам было приказано работать на дому, чтобы предотвратить распространение вируса. Руанда также полностью закрыла свои границы, пропуская лишь возвращающихся домой граждан и импорт. Вернувшихся руандийцев помещают на двухнедельный карантин.

Быстрый ответ на COVID-19 со стороны правительства был обусловлен опытом борьбы с Эболой в 2019 году, когда были частично закрыты границы, установлены станции для мытья рук, а также проводился температурный скрининг.

Станции для мытья рук в Руанде. Фото: Twitter/@RwandaHealth

По состоянию на 25 марта, в Руанде был зафиксирован 1 новый случай инфицирования. Зараженным оказался турист из Дубая, который был отправлен на карантин.

Температурный скрининг. Фото: Twitter/@RwandaHealth

Также местный СМИ сообщили, что в районе Ньянза Южной провинции Руанды полицейским пришлось открыть огонь по двум людям после спора о карантинных мерах.

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